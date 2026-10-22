BAD Bilbao celebra un encuentro con artistas de la edición XVIII que han colaborado con comunidades y agentes locales

Encuentro en el marco de BAD Bilbao con artistas de la edición XVIII - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

BAD - Festival de Teatro y Danza Contemporánea, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, ha celebrado este jueves un encuentro con artistas de la edición XVIII que en el desarrollo de sus proyectos artísticos han contado con la colaboración de comunidades y asociaciones de la ciudad. La cita se ha celebrado en La Fundición, uno de los escenarios principales del Festival bilbaíno.

Fernando López, que desde 2009 dirige su propia compañía en el ámbito del flamenco contemporáneo, y Paloma Calle y Massimiliano Casu, artistas que han aunado esfuerzos para realizar el documental en vivo en forma de verbena "Fiestas Invisibles", se han reunido con Alicia Otxandategi, directora del festival BAD para hablar y debatir sobre cómo ha sido el proceso de creación de sus propuestas, desarrolladas gracias a la implicación de distintos agentes locales.

En concreto, Fernando López ha presentado "Las que tienen que servir", estreno absoluto en BAD 2026 y llevado a cabo con la participación de algunas integrantes de la Asociación de Teatro Comunitario Aullidos de Otxarkoaga.

Por su parte, Paloma Calle y Massimiliano Casu han expuesto el proceso creativo de "Fiestas Invisibles", obra que también se estrenará en la presente edición de BAD y en cuya creación han colaborado distintos colectivos asociativos de Bilbao La Vieja, según ha informado el consistorio.

Alicia Otxandategi ha destacado que se trata de proyectos que aúnan distintas disciplinas y que se enmarcan dentro de los nuevos lenguajes escénicos.

En la jornada, los creadores de la escena contemporánea han intercambiado experiencias entre sí y con el público, ya que el encuentro ha estado abierto a artistas, profesionales del sector artístico, personas de La Fundición y medios de comunicación.

La obra "Las que tienen que servir", de Fernando López, se ofrecerá este sábado, 24 de octubre, a las 21.30 horas en la Sala Kupula del Teatro Campos, y se trata de un estreno absoluto dentro de la programación de BAD 2026.

La pieza, de 60 minutos de duración y para todos los públicos, es un proyecto artístico que reúne a trabajadoras de limpieza y amas de casa para revisar su representación en la historia del arte, la música, la danza y la literatura. A través de talleres de debate, escritura, collage y performance, transforma sus gestos y memorias en una pieza escénica final, audiovisual, y de reparación simbólica en un nivel colectivo y comunitaria.

Fernando López es bailarín, coreógrafo y filósofo. Doctorado en Estética por la Universidad Paris 8-Saint Denis, compagina la creación artística con la investigación académica y la enseñanza. Desde 2009 dirige su propia compañía en el ámbito del flamenco contemporáneo, habiendo estrenado más de diez espectáculos en los que la danza, la palabra y la música se entremezclan traspasando todas las etiquetas.

Paloma Calle y Massimiliano Casu (Madrid e Italia) han elegido Bilbao para estrenar su obra "Fiestas Invisibles". Este domingo, 25 de octubre, la obra podrá verse desde las 12.30 horas en Bilborock. Se trata de un documental en vivo "en forma de verbena, mediante el que se celebra aquello que no es visto, o que es ignorado por la mirada de la sociedad por ser considerado poco digno de atención, vergonzoso, incómodo o molesto", según ha explicado el Ayuntamiento bilbaíno.

La propuesta, ha añadido, "combina lo lúdico y lo festivo mediante la música y el baile para reivindicar el espacio público, proponiendo un ejercicio directo del derecho de todas las personas a aparecer y ocupar las calles de manera igualitaria".

Paloma Calle desarrolla su labor en los campos de las artes vivas, el activismo, la mediación y la educación. Por su parte, Massimiliano Casu se mueve entre el documental, el arte sonoro y la performance. Ambos se conocieron en el año 2019 durante su participación en el programa "Una Ciudad Muchos Mundos", desarrollado en Matadero Madrid. De este encuentro nació "Fiestas Invisibles".

PROGRAMA BAD BILBAO

BAD - Festival de Teatro y Danza Contemporánea se celebra hasta este domingo y su programación incluye seis estrenos absolutos, un estreno a nivel estatal y cuatro estrenos en Euskadi, que acogen los espacios La Fundición, Harrobia Eskena, Bilborock, Teatro Campos y Dantzerti.

En BAD Bilbao, que este año cumple su edición número 28, participan 17 compañías, de las cuales seis son vascas, siete estatales y cuatro internacionales. Las entradas para cada espectáculo pueden adquirirse en taquilla, al precio de 10 euros, el mismo día de la actuación o desde la web de BAD.