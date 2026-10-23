Basauri acoge este domingo una jornada solidaria frente al cáncer infantil y juvenil promovida por "La Cuadri del Hospi"

Presentación de 'Gu Be Zuek Gara 2026', una jornada solidaria organizada por la asociación "La Cuadri del Hospi" en Basauri - AYUNTAMIENTO DE BASAURI

BILBAO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Basauri acogerá este domingo, 25 de octubre, 'Gu Be Zuek Gara 2026', una jornada solidaria organizada por la asociación "La Cuadri del Hospi" que pretende dar mayor visibilidad al cáncer infantil y juvenil y reunir fondos para avanzar en la investigación de la enfermedad.

El alcalde de Basauri, Asier Iragorri, Susana Del Amo y Guillermo Bastida, miembros fundadores de "La Cuadri del Hospi", junto con los concejales de Cultura y Política Social, María Larrinaga, y Deportes y Juventud, Jon Zugazagoitia, han presentado este viernes el programa de este evento solidario que tendrá lugar en la plaza San Fausto de 11.00 a 18.00 horas.

La jornada comenzará con una marcha familiar que saldrá de cuatro puntos diferentes de Basauri: de Kareaga Goikoa 15; Bizkotxalde Saskibaloi-Kantxak; Urbi Institutoa y Gorrialde (Gasolindegitik).

La marcha irá encabezada por los centros educativos del pueblo y amenizada por diferentes agrupaciones musicales. Cada colegio portará un gran globo dorado y una pancarta creada por el alumnado con mensajes de apoyo, con el objetivo de visibilizar y poder hablar de cáncer infantil y juvenil.

La programación dirigida a los más pequeños incluye talleres organizados por las AMPAS con actividades que se puedan hacer desde una habitación de hospital, magia y globoflexia, representando dos de los entretenimientos que acompañan a nuestros pacientes en las largas horas de ingreso hospitalario.

Además, habrá cortes de pelo solidarios a cargo de profesionales de Basauri y alrededores, una tómbola con la colaboración de comercios del pueblo, música en directo y una gran paellada junto a una txosna con comida y bebida. También se venderá lotería y 'merchandising' de "La Cuadri del Hospi".

Este evento también contará con la presencia de Itziar Astigarraga, Jefa de Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Cruces, Marta Menchaca, enfermera, investigadora e impulsora del proyecto POZIKIDS, y Jesús Sánchez, junto al equipo de Cuidados Paliativos Pediátricos y acompañados de profesionales de la salud.

"Animamos a toda la ciudadanía de Basauri y Bizkaia a participar en esta iniciativa porque cada pequeño gesto, ya sea comprar lotería, una camiseta o participar en la tómbola, suma y nos ayuda a avanzar en nuestro objetivo de mejorar bienestar de los niños, niñas y adolescentes que padecen esta enfermedad e impulsar la investigación", han señalado responsables municipales y representantes de "La Cuadri del Hospi".

RECAUDACIÓN

Toda la recaudación obtenida en este evento solidario irá íntegramente destinada al proyecto "POZIKIDS: Ejercicio y cuidados integrales para mejorar la calidad de vida de niños/as y adolescentes con cáncer". Se trata de un proyecto de investigación pionero en Euskadi cuyo objetivo principal es incluir el ejercicio como componente esencial de la atención integral del cáncer pediátrico.

Este ensayo impulsado por Marta Menchaca Torio, enfermera de Oncología Pediátrica del Hospital Universitario Cruces y coordinadora de dicho proyecto junto a un equipo de profesionales de BioBizkaia, evaluará la viabilidad de un programa de ejercicio físico supervisado, controlado y personalizado, así como su potencial eficacia para mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes con cáncer, tanto durante el tratamiento como después de finalizarlo.

En 2025 "La Cuadri del Hospi" adquirió un nuevo local de aproximadamente 100 m2 en Barakaldo con el fin de que dicho proyecto tenga su espacio físico y sea una realidad y ofrecer a los niños, niñas y adolescentes con cáncer que formen parte de POZIKIDS un lugar idóneo y adaptado para llevar a cabo la actividad física que adecuada para cada uno de ellos junto al o la profesional a cargo.