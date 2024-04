Basauri (Bizkaia) abre del 2 al 12 de mayo el plazo de inscripción de las colonias de verano municipales

BILBAO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Basauri (Bizkaia) abrirá del 2 al 12 de mayo el plazo de inscripción para las colonias municipales de verano y no habrá sorteo de plazas, sino que se admitirán todas las solicitudes y los niños podrán apuntarse a los dos turnos que se ofertan.

Según ha recordado el consistorio, los udalekus están dirigidos a niños nacidos entre los años 2012 y 2020, ambos inclusive, empadronados en Basauri desde el 1 de enero de 2024. También se admitirán las inscripciones de aquellos niños, hijos de padres separados o divorciados, que aun no estando dichos menores empadronados en el municipio de Basauri, sí lo estuviera alguno de sus progenitores.

Las colonias se distribuirán en dos turnos, del 1 al 12 de julio y del 15 al 26 de julio, y tendrán tres modalidades: colonias de día (lunes a viernes de 09.00 a 17.00 horas con comida incluida), de medio día (lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas, comida no incluida) y deportivas (de lunes a viernes de 09.00 a 17.00 horas, con comida incluida).

La inscripción se deberá realizar del 2 al 12 de mayo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Basauri https://sede.basauri.eus rellenando y enviando el formulario on-line preparado al efecto.

Todas las inscripciones realizadas dentro del plazo establecido y que cumplan los requisitos de participación serán admitidas, ya que no habrá sorteo. Por lo tanto, no se admitirán inscripciones fuera de plazo. El listado de inscripciones de admitidos se publicará en la web municipal y en el SAC de Basauri y de San Miguel el día 17 de mayo de 2024, pero no se enviará comunicación alguna. Dicho listado tendrá carácter provisional y el listado definitivo se publicará el día 31 de mayo de 2024.

En cuanto a los precios, en el turno del 1 al 12 de julio las tarifas irán desde los 53 a los 114 euros, dependiendo de la modalidad elegida, mientras que en el segundo turno oscilarán entre los 48 y los 102 euros. En el caso de los perceptores de RGI o IMV, las tarifas irán desde los 6 a los 14 euros, en base al turno y modalidad escogida, mientras que los perceptores durante el año en curso de AES pagarán 6 en euros en todos los casos.

El día 20 de junio a las 18.00 horas se celebrará una reunión informativa en el Social Antzokia, para ofrecer información complementaria y explicar las normas de funcionamiento de las colonias.