Bengoetxea afianza su ventaja sobre Etxanobe en las votaciones acandidata a diputada general del PNV en Bizkaia

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea - PNV

BILBAO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, candidata propuesta por el BBB del PNV a diputada general de Bizkaia, ha seguido este jueves aumentando su ventaja sobre la actual mandataria foral, Elixabete Etxanobe, en el segundo día de votaciones del proceso interno en las agrupaciones municipales jeltzales en Bizkaia.

Bengoetxea se ha impuesto en dos días en un total de 69 asambleas municipales frente al apoyo de 19 que ha recabado la actual mandataria foral, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del proceso.

En esta segunda jornada de la primera vuelta del proceso interno del PNV vizcaíno las bases han respaldado de forma muy mayoritaria a la vicelehendakari, cabeza de lista a las elecciones forales por la circunscripción de Bilbao, al obtener la victoria en 35 batzokis. Por su parte, la diputada general ha sido apoyada por 12.

Durante este pasado miércoles se votó en un total de 40 batzokis y en 34 venció la vicelehendakari (85%), frente a los siete que apoyaron a la actual diputada general. Pese a la diferencia de apoyos, Elixabete Etxanobe tiene la posibilidad de optar a presentarse en la segunda vuelta del procedimiento --solo se necesita ganar en dos agrupaciones municipales-- para enfrentarse a la candidata oficial.

Habrá que esperar a después del domingo, día 25, cuando todas las agrupaciones locales se hayan decantado, para saber si Etxanobe acepta seguir en la carrera electoral o se hace a un lado para que Bengoetxea sea ratificada en segunda votación.

La candidata será proclamada oficialmente el 11 de noviembre por la Asamblea Territorial, mientras que se prevé que Eider Mendoza y Ramiro González lo sean el día 12 en las de Gipuzkoa y Araba-Álava, respectivamente.

También se espera que, en este proceso interno, se confirmen las candidaturas propuestas por las ejecutivas de los territorios a los candidatos a presidir las Juntas Generales: Ana Otadui en Bizkaia, Joseba Agirretxea en Gipuzkoa e Irma Basterra.