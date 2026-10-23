Bengoetxea logra el apoyo de 83 organizaciones del PNV en Bizkaia y cuadruplica el respaldo a Etxanobe

Archivo - La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha logrado el apoyo de un total de 83 organizaciones municipales de las más de 120 con las que cuenta el PNV en Bizkaia para ser candidata a diputada general en el tercer día de votaciones de las bases en el proceso interno. La aspirante propuesta por el BBB casi cuadruplica los respaldos obtenidos por la actual mandataria foral, Elixabete Etxanobe, que suma hasta el momento 21 respaldos.

En esta tercera jornada del proceso electoral de la formación jeltzale se han celebrado 16 asambleas municipales en territorio vizcaíno. De ellas, 14 han votado a Bengoetxea y dos a Etxanobe, según los datos facilitados a Europa Press.

La vicelehendakari ha logrado la victoria este viernes en los batzokis de Gautegiz, Meñaka, Ugao, Markina, Urduliz, Barrika, Gorliz, Zeanuri, Ea, Larrabetzu, Morga, Lekeitio, Karrantza y Arratzu, mientras que la actual diputada general ha ganado en Orozko e Igorre.

A dos días de concluir la primera vuelta del procedimiento interno, Ibone Bengoetxea sigue aumentando su ventaja sobre Elixabete Etxanobe que, tras los resultados definitivos, deberá decidir si disputa la candidatura en segunda vuelta a la aspirante propuesta por la Ejecutiva de Bizkaia.

Las votaciones en esta primera fase concluirá el domingo. La segunda vuelta se desarrollará entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre, y el día 11 del próximo mes se celebrará la asamblea territorial con la que culminará en proceso interno en territorio vizcaíno para las próximas elecciones forales de mayo de 2027.