BideBerdeate 2026 reivindica el patrimonio minero y el turismo sostenible de Bizkaia con una nueva edición en Muskiz

Ruta costera de Muskiz (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

BideBerdeate celebrará el próximo 8 de noviembre su tercera edición con una propuesta que invita a descubrir el patrimonio natural, cultural y minero de Bizkaia a través del deporte y el ocio saludable. El evento tendrá su punto de encuentro en Pobeña, en el municipio de Muskiz, y volverá a poner en valor la Vía Verde de los Montes de Hierro como recurso turístico para la comarca de Enkarterri y Meatzaldea.

Organizado por la Asociación de Desarrollo Rural Enkarterrialde, en colaboración con el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y el Departamento de Transporte, Movilidad y Turismo de la Diputación Foral de Bizkaia, BideBerdeate busca acercar este itinerario a nuevos públicos y contribuir a la dinamización turística y económica del territorio.

La iniciativa combina actividades deportivas al aire libre con la divulgación de la historia minera y la promoción de los recursos culturales, gastronómicos y naturales de la zona.

La Vía Verde de los Montes de Hierro, con un recorrido de 39 kilómetros entre Artzentales y Muskiz, constituye el eje central de una propuesta que conecta paisaje, memoria industrial y turismo activo.

En la presentación del evento, el viceconsejero de Turismo y Comercio, Jakes Aguirrezabal, ha destacado que BideBerdeate "representa una forma de descubrir Euskadi desde la cercanía, recorriendo nuestros paisajes y conociendo la historia y la identidad de nuestros pueblos". Iniciativas como esta, ha señalado, "permiten convertir nuestro patrimonio natural e industrial en una oportunidad para impulsar el turismo sostenible y favorecer la actividad económica local".

También ha subrayado la importancia de la colaboración entre las instituciones y los agentes del territorio para consolidar propuestas turísticas vinculadas a los recursos propios de cada comarca. "Nuestro objetivo es seguir apoyando proyectos que ayuden a distribuir la actividad turística por el territorio, pongan en valor los recursos locales y contribuyan a que el desarrollo turístico genere oportunidades para las empresas, el comercio y la hostelería de la zona", ha apuntado.

BLIND EXPLORER

La edición de 2026 incorpora un componente destacado de innovación y accesibilidad, Blind Explorer, una herramienta de navegación asistida diseñada para personas con discapacidad visual. Mediante tecnología GPS, sonidos tridimensionales y audiodescripciones, la aplicación facilita la orientación y el desplazamiento por entornos naturales.

Esta actuación pretende favorecer que más personas puedan disfrutar del patrimonio natural de Bizkaia y avanzar hacia una oferta turística más inclusiva.

En este sentido, el viceconsejero ha señalado que la accesibilidad "debe formar parte de la planificación turística desde el principio" y ha remarcado que "incorporar tecnología que facilite la orientación de las personas con discapacidad visual supone avanzar hacia experiencias más inclusivas y ampliar las posibilidades de disfrute de nuestros espacios naturales".

Por su parte, la diputada foral de Transportes, Movilidad y Turismo de Bizkaia, Sonia Pérez, ha trasladado que la Diputación ha colaborado con esta iniciativa con una campaña en redes sobre la Vía Verde de los Montes de Hierro, "lo que nos ha permitido promocionar un recurso que conecta naturaleza, patrimonio minero, pueblos y costa, mostrando Bizkaia desde diferentes perspectivas".

Además de dar a conocer el territorio, ha explicado, han querido incorporar "la accesibilidad como parte esencial de la experiencia turística", con la participación entre los influencers de la campaña de Alicia, una persona ciega que ha probado Blind Explorer sobre el terreno.

"Es una forma concreta de avanzar en nuestra estrategia de accesibilidad y de conectar la promoción turística con nuestra política de movilidad, trabajando para que cada vez más personas puedan descubrir, recorrer y disfrutar de Bizkaia en las mejores condiciones posibles", ha subrayado.

La teniente alcaldesa del Ayuntamiento de Muskiz, Maitena Urbaneta, ha declarado que es "un orgullo para el municipio acoger este evento y su presentación", al mismo tiempo que ha confirmado que el Camino Natural Vía Verde Montes de Hierro se ha convertido en "la primera ruta en Bizkaia inclusiva para personas con discapacidad visual", lo que supone, ha destacado, "un legado tecnológico permanente para nuestro territorio".

RUTAS DE SENDERISMO

La jornada tendrá lugar el 8 de noviembre en Pobeña, Muskiz, con distintas propuestas para disfrutar de la Vía Verde y su entorno. La programación anunciada incluye rutas de senderismo de diferentes distancias, pensadas para distintos niveles de participación, además de actividades vinculadas a la naturaleza y al patrimonio de la comarca.

Con esta tercera edición, BideBerdeate continúa consolidándose como una iniciativa de promoción turística que conecta deporte, cultura y gastronomía, al tiempo que contribuye a dar visibilidad a los atractivos de Enkarterri y Meatzaldea, han destacado en la presentación.

Asimismo, han resaltado que el evento refuerza el papel de las vías verdes como "recursos para el turismo activo y sostenible, capaces de preservar la memoria industrial del territorio y generar nuevas oportunidades de desarrollo local".

Como novedad este año, el punto de encuentro será Pobeña, en Muskiz. Existirán tres tipos de recorrido y durante toda la mañana habrá actividades para todos los públicos como mercado de productos agroalimentarios, elaboración de putxeras o la teatralización de la historia minera por parte de la asociación de vecinos/as Hilario Cruz Elkartea. Las inscripciones han alcanzado ya las 1.000 personas.