Bilbao acogerá este lunes una jornada sobre el futuro de la Unión Europea ante los movimientos eurófobos

Publicado 31/03/2019 10:49:01 CET

BILBAO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca CRAI de la Universidad de Deusto acogerá este lunes en Bilbao la jornada 'Populismos y elecciones europeas 2019', en la que se debatirá sobre el futuro de la Unión Europea ante los movimientos eurófobos.

"Los populismos euroescépticos añaden presión sobre los gobiernos nacionales, constriñendo el alcance de su compromiso europeo. Estos movimientos no tienen una presencia significativa en el actual Parlamento Europeo, pero los sondeos apuntan a un notable aumento de los partidos antieuropeos tras las elecciones de mayo de 2019", ha señalado el centro universitario en un comunicado.

Para analizar estas cuestiones, la Universidad ha invitado a Pablo Pérez Armenteros, jefe de Redes Sociales de la de la Comisión Europea, que hablará de 'Elecciones europeas: retos y oportunidades para la democracia'.

También intervendrá Eulalia W.Petit, profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla, que se centrará en 'El futuro de Europa tras las elecciones europeas de mayo 2019: escenarios posibles'.

Por su parte, Stefan Lehne, Visiting Scholar de Carniege Europe, participará con la ponencia 'The rise of populism and the future of Europe', mientras Juan José Alvárez, catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV, abordará el tema 'Hacia una Europa más democrática: perspectivas y propuestas'.