Bilbao celebra el Día del Libro en un momento de "ola" de nuevos lectores y con la apertura de nuevas librerías

La Asociación de Librerías defiende un nuevo emplazamiento para celebrar este día y que Bilbao tenga "el Día del libro que se merece"



BILBAO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bilbao celebra el Día del Libro en un momento de "ola" de nuevos lectores a raíz de la pandemia, a la que se han "subido" las librerías con nuevas aperturas tanto en la capital vizcaína como en toda Bizkaia.

Este martes se ha celebrado, bajo una intensa lluvia, en la calle Berastegi de Bilbao el acto de inauguración del Día del Libro, organizado por la Asociación de Librerías de Bizkaia, que ha contado con la presencia del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, así como de representantes institucionales y del mundo del libro junto a escritores, entre ellos, Jon Arretxe y Galder Reguera.

En el transcurso de esta celebración, el presidente de la asociación de librerías de Bizkaia, Javier Cámara, ha subrayado que el libro es un producto que da "sosiego, conocimiento, diversión" y es "casi reaccionario para el mundo en el que vivimos, en el que todo es tan veloz y falso".

Asimismo, ha defendido la posición de las librerías, "muy vinculadas" a los valores que defiende el libro y que están en una buena situación porque la pandemia ha dejado "un rescoldo de nuevos lectores", mientras que "afianzó otros". Javier Cámara ha subrayado que ello ha derivado en un aumento de las ventas de libros y ha permitido que aparezcan nuevas librerías en Bilbao y Bizkaia, que se han "subido a esa ola".

"Somos afortunados porque en los últimos cinco años hemos abierto muchas librerías en Bilbao y en Bizkaia, y la ciudadanía puede acceder a ellas para encontrar esos espacios donde está el libro y donde están esos valores que defiende el libro", ha agregado.

En concreto, ha precisado que en Bizkaia han pasado de 39 a 52 las librerías que se han sumado al gremio de librerías y estima en seis o siete las nuevas aperturas en la capital vizcaína. "Desde hace cinco años aquí ha habido una nueva ola de nuevas librerías, que son proyectos jóvenes, muy vinculados a un activismo político o un activismo ciudadano con el barrio y eso es lo que nos estamos viendo beneficiados", ha subrayado.

EMPLAZAMIENTO

Por otra parte, Javier Cámara ha aludido al emplazamiento para la celebración de la Día del Libro, que es en la calle Berastegi, cuando cae en un día laborable y en el Arenal si es fin de semana.

Según ha indicado, en la calle Berastegi, donde hoy están representadas 24 librerías, se encuentran con "muy poco espacio", la "mitad que otros años". "Eso es una gran noticia porque eso quiere decir que tenemos que subir un escalón, que al Día del Libro en Bilbao lo tenemos que dar un empujón hacia arriba y buscar un emplazamiento mayor para que otros años estas librerías y muchas otras que no han podido venir quieran venir y Bilbao tenga el Día del Libro que merece", ha agregado.

Javier Cámara ha manifestado que las librerías en la calle Berastegi tienen "muy poco espacio" y, de seguir así, el año que viene "no van a querer venir" porque ya no es "conseguir beneficios económico; es no perder". "Tenemos que aprovechar esta ola y apostar por un día fuerte del libro en Bilbao", ha dicho, para insistir en que hay que consensuar la búsqueda de un nuevo emplazamiento y cree que podría ser El Arenal.

Por su parte, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha manifestado que leer un libro es "algo prácticamente revolucionario" y, por tanto, cree que es "un buen día" para reivindicar la lectura. "Tenemos que comprar libros y tenemos que regalar libros porque es un regalo extraordinario y, de esa forma es la mejor forma de apoyar a nuestros escritores, a los editores y a las distribuidoras", ha dicho.

Tras subrayar el libro nos hace personas "más críticas y más libres", ha añadido que, además, ir a comprar un libro es "una experiencia cultural" en sí misma". "Hoy animamos a todos a comprar libros y a poner en valor el libro como parte de esa pluralidad de nuestra ciudad, de nuestro mundo y el libro también nos ayuda a poner en valor nuestra lengua el hacer que esa lengua esté viva y que esté al máximo nivel", ha subrayado.

También ha tomado la palabra el escritor Galder Regera, que ha destacado que el libro es un "objeto mágico" y es "fundamentalmente, dos cosas, por una parte, "refugio" y , por otro lado, "poder" porque "los lectores son gente empoderada, que sabe dónde está pisando en este mundo de las fake news, son gente con imaginación y capaz de abstraerse de las situaciones reales".

Por último, ha pedido a la gente que se "rebele" y ha indicado que una manera de hacerlo es "volver a los libros, que es donde algunos nos quieren sacar porque no quieren que haya comunidad" y precisamente los lectores son "una comunidad pequeña pero fuerte".

Por su parte, el presidente de la Cámara del Libro de Euskadi, Asier Muniategi, ha animado a celebrar este día y a seguir el ejemplo de Cataluña y "regalar libros".