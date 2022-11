Bilbao elaborará un Plan Estratégico Municipal contra la soledad no deseada a partir de un diagnóstico de situación

El programa Mirada Activa ha llegado a 5.095 hogares en 2021 y 2.297 en 2022 y se han identificado 209 personas en situación de fragilidad

BILBAO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao elaborará un Plan Estratégico Municipal contra la soledad no deseada y el aislamiento social, a partir de un diagnóstico de la realidad social de la Villa y de los recursos existentes.

El pleno de este jueves ha debatido una proposición del Elkarrekin Bilbao en la que se instaba al equipo de gobierno a elaborar un 'Plan Estratégico Municipal contra la soledad no deseada' a partir de un diagnóstico de situación, contando con la participación de todos los sectores y agentes implicados del municipio, además de dotar a todos los servicios públicos de su competencia, de los recursos humanos y materiales necesarios para el abordaje integral de la soledad no deseada, así como de formación e investigación.

Finalmente, ha salido adelante, por unanimidad, una enmienda de modificación del equipo de gobierno acordada con Elkarrekin Bilbao que insta a gobierno local a elaborar una estrategia municipal contra la soledad no deseada y el aislamiento social a partir de un diagnóstico de la realidad social del municipio de Bilbao y de los recursos existentes, contando con la participación de todos los sectores y agentes implicados del municipio.

Asimismo, se emplaza al equipo de gobierno a desplegar las líneas operativas de la estrategia implantando los recursos necesarios de responsabilidad municipal para dar respuesta a la soledad no deseada y al aislamiento social.

En la defensa de su moción, la concejal de Elkarrekin Bilbao Carmen Muñoz ha señalado que la soledad se ha convertido en "un cajón de sastre emocional: una síntesis de ausencia de felicidad, del sentimiento de desconexión, de la depresión y también de la alienación", y por ello, "hay que poner en marcha herramientas que ayuden a prevenirla".

Ese, ha subrayado, es el motivo de su proposición, "la elaboración de un Plan Estratégico a partir de un diagnóstico de la situación en Bilbao, contando con la participación de los sectores y agentes implicados". Este plan, ha dicho, "debe ir acompañado de todos los recursos necesarios para dar respuesta a este problema de creciente preocupación desde el punto de vista Social y de Salud Pública".

Tras señalar que en Bilbao hay 48.831 personas, según datos del Padrón a fecha 11 de noviembre de este año, que viven en hogares unifamiliares y que, de ellas, el 62% son mujeres, Muñoz ha reconocido que "vivir solo no es sinónimo de soledad".

Muñoz ha puesto en valor el Plan Bilbao, ciudad amigable con las personas mayores 2020-2024 y el 'Programa Mirada Activa', en el que a fecha de hoy están adscritas 1.364 personas y se han llevado a cabo 5.095 actuaciones de detección, pero ha señalado que ambas iniciativas están enfocadas en las personas mayores, cuando "la soledad no deseada no afecta solo a estas edades".

Por ello, cree necesario un Plan Estratégico, "para ampliar el foco" y para también "cuestionarnos por qué tenemos niveles tan altos de soledad no deseada". "A partir de ahí obtendremos un mapa claro de la situación en Bilbao, lo que nos permitirá poner en marcha nuevas iniciativas junto a las que se están llevando a cabo, bajo una misma directriz y que dejen de ser actuaciones aisladas", ha valorado.

La portavoz del PP, Raquel González, ha señalado que la soledad "no solo es un fenómeno que afecta a las personas mayores, aunque sí que es más habitual a partir de los 65 años". En ese sentido, ha recodado que su grupo siempre ha defendido una concejalía del Mayor que "aborde de manera expresa y concreta todos los asuntos que les afecten y necesiten atención propia".

Al mismo tiempo, a la vez que ha dicho que hay bilbaínos menores de 65 que "sufren una soledad no deseada o aislamiento social y para ellos también debemos tener un alternativa, un programa o una mano amiga que les ayude a salir de esa soledad". Un programa, ha defendido, que "no solo se encargue de ocupar el tiempo, sino también el pensamiento y de convertir este tiempo en compañía de calidad".

Por su parte, el concejal de EH Bildu Bruno Zubizarreta ha señalado que, "en tiempos de hiperconectividad, emerge como paradoja, el peso de la soledad no deseada que en Euskadi afecta a una de cada cuatro personas". "Una soledad no deseada entendida como el sentimiento causado por la discrepancia entre las características reales de nuestra red social y las deseadas", ha precisado, para advertir de que este problema "no solo afecta a personas mayores", sino que, según un estudio de la UPV/EHU, "afecta de manera más acusada a la salud de las personas de entre 25 y 44 años".

Tras considerar "un buen punto de partida" el programa 'Mirada activa', cree que "debería afinar sus antenas, para tratar de mitigar la soledad en los mayores", ha reconocido que la soledad, "un problema de salud pública, afecta a todas las personas, y a todos los estamentos de la sociedad, con el plus que suele ser más acusado en las grandes ciudades".

Por tanto, ha dicho que Bilbao, y en el marco de sus competencias, "debe hacer frente a esta enfermedad silenciosa que va a más, y que también afecta a miles de bilbaínos".

CAUSAS

En su intervención, el concejal de Acción Social, Juan Ibarretxe, ha señalado que el incremento de la esperanza de vida es una de las causas que ha hecho aumentar la situaciones de soledad de las personas, en aunque existen otros factores, como "los cambios en nuestra forma de vivir, sociedades cada vez más individualistas, ritmos de vida más acelerados o movilidad geográfica de las personas".

Los datos, ha apuntado, muestran que cada vez más personas deciden vivir solas, pero "vivir en soledad es una realidad compleja, que no se puede simplificar en base al número de personas que viven en un hogar". Desde los servicios sociales, ha dicho, se detectan cada vez más personas que viven acompañadas y, sin embargo, "se sienten solas, a menudo en un estado de vulnerabilidad, fragilidad y de falta de vínculo con los entornos que le rodean".

Por ello, ha abogado por "diagnosticar la soledad desde el sentimiento de estar solo" y ha indicado que abordar la realidad de la soledad no deseada requiere de "un enfoque transversal que implica a la sociedad y que promueva actividades de índoles comunitario".

Tras poner en valor a los diversos servicios y programas que el Ayuntamiento de Bilbao ha puesto en marcha para poder detectar, prevenir y afrontar la soledad no deseada", ha señalado que el programa de Mirada Activa ha llegado a 5.095 hogares en 2021 y 2.297 en 2022, mientras que la Red activa de Bilbao para la identificación de personas mayores en situación de fragilidad ha puesto en conocimiento del Ayuntamiento este año la posibilidad de situaciones de aislamiento social de diversas edad de 209 personas.