Bilbao inicia la revisión de los distintivos de OTA para renovarlos de cara a 2027

Parquímetro de OTA - EUROPA PRESS

BILBAO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao inicia este viernes la revisión automática de los requisitos que deben cumplir las 36.000 personas que actualmente son titulares de distintivo OTA de residente, con objeto de renovar estos permisos de estacionamiento para el año 2027, de cumplirse los requisitos, tal y como se regula en la Ordenanza de Aparcamiento y Estacionamiento.

Según ha indicado el consistorio, para proceder a la renovación automática se comprobará si el vehículo está censado en Bilbao y dado de alta en la DGT, y si el ámbito asociado al distintivo coincide con el ámbito de la dirección del empadronamiento del titular.

También se revisará que la persona titular esté al corriente de pagos de las obligaciones contraídas con el Ayuntamiento de Bilbao y que no se supere el número máximo de distintivos por vivienda. Además, las personas con vehículo de 'renting' o 'leasing' deberán disponer de contrato en vigor de esta modalidad de alquiler del vehículo.

Según establece la Ordenanza, las personas con el distintivo de OTA deben informar al Ayuntamiento de los cambios que se produzcan en las circunstancias que le otorgan el derecho a obtener este permiso.

En el caso de que mediante este cotejo de datos se detecte el incumplimiento de algún requisito o la falta de la documentación necesaria para disponer del distintivo OTA, el Ayuntamiento enviará un aviso a la persona afectada. Se le informará de las circunstancias del incumplimiento que imposibilitan la renovación automática y del plazo para regularizar su situación antes del 23 de noviembre.

Los mensajes se enviarán a través de sms al teléfono móvil, el correo electrónico o, en caso de no disponer de estos canales, a la dirección postal de la persona titular del distintivo, que también podrá comprobar su situación sobre esta cuestión a través de la APP Bilbao Park y la web municipal.

En caso de que no se produzca esta regularización, se procederá a dar de baja automáticamente la autorización de estacionar en zona de residente a partir del 1 de enero de 2027.