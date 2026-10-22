Bilbao Night Run Fest limita a 20.000 las inscripciones para su edición de 2027 debido a la "incertidumbre económica"

Bilbao Night Run Fest - BILBAO NIGHT RUN FEST

BILBAO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Bilbao Night Run Fest abrirá el próximo 24 de noviembre las inscripciones para su edición de 2027 con un límite inicial de 20.000 participantes, frente a los 27.000 corredores registrados este año, debido a "la incertidumbre económica" que afronta la organización, ante la ausencia de un patrocinador principal que permita garantizar los recursos necesarios para "mantener la dimensión alcanzada".

La prueba ha pasado de 13.500 participantes en 2023 a 27.000 en 2026, lo que la sitúa, según han destacado sus organizadores, como "el evento deportivo participativo más multitudinario de Bizkaia" y entre las seis carreras federadas con mayor participación del Estado.

Sin embargo, han advertido de que este crecimiento no ha venido acompañado de un incremento equivalente de los recursos económicos. Con un presupuesto de producción cercano a los 700.000 euros, la organización considera necesario "actuar con prudencia y adaptar inicialmente el número de participantes a la financiación que pueda garantizarse".

"La demanda existe y podríamos seguir creciendo, pero no podemos comprometernos a organizar una carrera de más 27.000 participantes sin disponer de los recursos económicos necesarios", han precisado desde la organización.

Según han lamentado, esta "incertidumbre económica" también pone en riesgo "uno de los principales activos" del Bilbao Night Running Fest, su presencia en el calendario internacional de World Athletics.

La organización dispone de dos meses para decidir si podrá mantener su participación en el circuito mundial, una circunstancia que, han admitido, podría "afectar directamente al posicionamiento internacional de la prueba" y a su capacidad para atraer corredores extranjeros. En su edición 2026, el evento reunió a cerca de 4000 participantes internacionales de 76 países.

Según ha destacado, la edición de este año generó un impacto económico estimado superior a los 8 millones de euros y para 2027 "este retorno económico podría ser todavía mayor para las arcas públicas".

Ante esta situación, la organización considera "fundamental" reforzar la colaboración entre las instituciones públicas y el sector privado, con el objetivo de "garantizar la sostenibilidad de un acontecimiento que no solo genera actividad económica y proyecta internacionalmente la imagen de Bilbao, sino que, a partir de 2027, también podría contribuir directamente a incrementar la recaudación pública vinculada al turismo" tras la puesta en marcha del impuesto turístico.

"No estamos hablando de financiar una carrera, sino de mantener un evento que genera millones de euros de actividad económica para Bilbao cada año", han señalado los organizadores, que han precisado que actualmente las aportaciones institucionales no llegan al 7% del presupuesto.

En cualquier caso, la organización mantiene su compromiso con la celebración del Bilbao Night Run Fest 2027, previsto para el sábado 16 de octubre. Las inscripciones se abrirán el martes 24 de noviembre y, durante las primeras 48 horas, los corredores que participaron en la edición de 2026 tendrán acceso exclusivo a una tarifa especial, antes de la apertura general.

El límite inicial de 20.000 dorsales podría ampliarse si "la evolución de los acuerdos de patrocinio y el respaldo económico permiten garantizar los recursos necesarios".

El objetivo de la organización es "volver a reunir por lo menos a 27.000 corredores y, en los próximos años, superar los 30.000". A su entender, "Bilbao tiene el potencial para conseguirlo, pero necesitamos realizar cambios que permitan mantener el nivel organizativo, la seguridad y la proyección internacional que merece este evento".