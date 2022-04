Bilbaoarte expone hasta el 29 de abril 'Pretérito imperfecto', de Helí García

BILBAO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación BilbaoArte, centro de producción del Ayuntamiento de Bilbao, acogerá hasta el próximo 29 de abril la exposición 'Pretérito imperfecto', de Helí García, becado durante 2021. El artista de origen granadino muestra una propuesta ambientada en el recuerdo infantil que combina disciplinas e ideas en una instalación de piezas que dialogan entre sí, utilizando materiales y soportes como la madera, la cerámica, la pintura y el vídeo.

Formado principalmente como pintor, Helí García parte siempre de imágenes para trabajar, prestando especial atención a los conceptos de tiempo y naturaleza humana. Concretamente, el origen de esta exposición está en la fotografía de una cabaña en la que jugaba cuando era niño, la cual reproduce a escala real y con materiales industriales durante su residencia en BilbaoArte.

Con esta instalación, García remite a su propia infancia, pero al mismo tiempo habla de una infancia estereotipada por las películas de su época. La cabaña de su niñez "no era como las casas en el árbol de las películas estadounidenses de los años 80 y 90, sino más bien una chabola lejos del ideal", han explicado desde el Ayuntamiento de Bilbao, para añadir que en 'Pretérito imperfecto' "conviven esas dos realidades, la recordada y la anhelada".

Según han subrayado desde el Consistorio bilbaíno, el título redunda en esa convivencia de dos realidades paralelas, haciendo referencia a uno de los usos del tiempo verbal que le da nombre, en este caso el de aludir a una acción que se llevó a cabo simultáneamente a otra del pasado. 'Pretérito imperfecto' también pone el acento en "lo defectuoso de la memoria, en lo efímero y en la transformación", han añadido.

En cuanto a la sala, destaca como pieza central la cabaña reconstruida en maderas. En el suelo, piezas de cerámica que recuerdan a la fruta caída y estropeada. Rodeando las piezas de carácter escultórico, una serie de pinturas de pequeño formato referencian escenas de películas como 'Cuenta conmigo' (Stand by me, 1986) o 'Mi chica' (My girl, 1991).

Las personas interesadas podrán adquirir un catálogo de la exposición en el que se incluye el texto 'El árbol ausente' del filósofo y crítico de arte Jaime Cuenca, además de fotografías en detalle de las piezas.