Bilboko Konpartsak y Etorkintza concienciarán sobre los riesgos del consumo de alcohol en Aste Nagusia

BILBAO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bilboko Konpartsak y Etorkintza Elkargoa han puesto en marcha una campaña conjunta para concienciar sobre los riesgos del consumo de alcohol en Aste Nagusia. Además de consejos, pondrán a disposición de la ciudadanía una guía de bolsillo con información sobre "los diferentes estadios en el consumo" y las txosnas ofrecerán un folleto de primeros auxilios.

A través de una nota conjunta, Bilboko Konpartsak y Etorkintza Elkargoa han informado de que, como en ediciones pasadas, van a colaborar de nuevo este año en una campaña de reducción de los riesgos asociados al consumo de alcohol, tras el parón festivo de los últimos tres años.

Según han explicado, su principal objetivo es "ofrecer a la ciudadanía una información veraz y no moralizante respecto al consumo de alcohol a lo largo de la Aste Nagusia".

En dicha campaña se ofrecerán varios consejos dirigidos a aquellas personas que "quieran disfrutar de la fiesta, para que los puedan tener en cuenta si van a consumir alcohol".

De hecho, han añadido, el objetivo de la iniciativa es "claro". Se trata de "informar sin juzgar", mientras que el mensaje es "todavía más claro: hay que pasarlo bien, pero sin pasarse", han explicado.

Los impulsores de la campaña buscan "que la gente reciba información real y sea capaz de tomar decisiones en consecuencia" porque, tal y como han remarcado, "no pretendemos juzgar a nadie, solo informar y aconsejar".

Según ha trasladado por su parte Etorkintza Elkargoa, "lo mejor es seguir una pautas sencillas para, en la medida de lo posible, reducir los riesgos que el consumo abusivo del alcohol u otras sustancias puede producir".

En este sentido, han recordado que "si bebemos, bebemos para divertirnos y pasarlo bien y la Aste Nagusia es el mejor escenario para ello".

Sin embargo, han precisado, "no queremos pasarlo mal, así que lo mejor es acordarse de comer, alternar el consumo con agua para no llegar a la deshidratación y procurar no mezclar diferentes tipos de bebidas", han enumerado.

Además, dentro de esta campaña de sensibilización, pondrán a disposición de la ciudadanía, como en años anteriores, una guía de bolsillo que contiene información sobre "los diferentes estadios en el consumo, con el objetivo de prevenir riesgos" y que estará disponible en las txosnas a través de un código QR.

Las konpartsas, por su parte, contarán con un folleto de primeros auxilios, más voluminoso, que ha sido diseñado "pensando en situaciones de urgencia" e informa acerca del protocolo a seguir en caso de coma etílico, derrumbamiento o inconsciencia de la persona afectada.

Por último, Bilboko Konpartsak ha recordado que "el consumo es una decisión personal basada en el conocimiento y valoración de los placeres y riesgos asociados. Lo principal es tener una actitud de responsabilidad hacia uno mismo y hacia las demás personas".