Bildarratz pide que se preserve el ámbito educativo en periodo preelectoral y dice que el Gobierno será "fiel" al pacto

Cree "difícil de entender" que haya huelga, llama al trabajo discreto, y emplaza a que "todos" sean "garantes" del cumplimiento del acuerdo

El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha asegurado que el Gobierno Vasco será "fiel y leal" al pacto educativo y ha pedido que se preserve el ámbito de la educación en periodo electoral. Además, cree "difícil de entender" que el día 14 haya una nueva huelga en la enseñanza pública en rechazo al borrador de anteproyecto de ley de Educación, y ha emplazado al trabajo "discreto" y a que "todos" sean "garantes" del cumplimiento del acuerdo.

En una entrevista concedida a Europa Press, Bildarratz ha reafirmado "el compromiso" del Ejecutivo "de llevar adelante las políticas" marcadas en el pacto educativo --alcanzado el pasado 7 de abril por los partidos que representan el 90% del arco parlamentario-- a través de un texto articulado que se remitirá a la Cámara para su debate. "Nuestro compromiso es mantenernos fieles y leales a ese acuerdo generoso entre las fuerzas políticas, que serán las que confirmen, ratifiquen y corrijan el texto", ha añadido.

El consejero ha destacado que a este "amplio" consenso se van sumando "cada vez más agentes, el último LAB, de mano de EH Bildu". "A partir de ahí, lo que nos queda a todos por delante es trabajar de manera fiel y leal a lo que significa ese acuerdo, discutir y debatir", ha subrayado.

Jokin Bildarratz, que ha considerado que es normal que al principio existan algunas dificultades, ha señalado que "a nadie se le escapa" que se entra "en periodo preelectoral" y ha emplazado a ser "cuidadosos para preservar todo el ámbito de la educación" de debates "estériles". "Porque lo que nos ha unido a todos los firmantes de este acuerdo es que queremos una educación para el futuro", ha aseverado.

En todo caso, confía en que no haya "grandes interferencias" en este clima preelectoral y ha afirmado que trabajará para evitarlo. "Yo creo que todos tenemos que ser los garantes de que se cumpla ese pacto educativo", ha apuntado, para citar a los socios del Ejecutivo, PNV y PSE-EE, a EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU.

"A nosotros, como Gobierno, también nos compete darles la mayor información posible y ayudarles a sean garantes y, entre todos, ir dando con la fórmula, porque todos queremos garantizar la prestación de un servicio público vasco de educación donde la escuela pública sea el verdadero eje, con un sistema verdaderamente euskaldun, gratuito, donde los centros concertados también puedan ser gratuitos, pero a su vez tengan una serie de obligaciones para que puedan ser declarados como centros de interés social, donde el euskera sea un elemento estratégico dentro de una educación plurilingüe", ha apuntado.

A su juicio, tampoco "se puede olvidar que uno de los grandes objetivos de esta ley es tratar a todo el alumnado con equidad, pero también lograr la excelencia educativa".

HUELGA

A cuatro días de que se celebre la segunda jornada de paro convocada por los sindicatos en la enseñanza pública, ha insistido en que "en educación una huelga es difícil de entender, y más en estos momentos". "¿Cuáles son los motivos o, dicho de otra manera, quién se beneficia de esta huelga, cuando los propios convocantes lo han hecho cuando teníamos un borrador de un anteproyecto con el plazo de alegaciones abierto para que cada uno pudiera hacer sus reflexiones, o incluso con agentes que son también convocantes de esta propia huelga?", ha preguntado.

Bildarratz ha recordado que "se están intercambiando documentos, trabajando, y los verdaderos afectados son los alumnos y las alumnas, y también las familias en lo que tiene que ver con la conciliación", sabiendo, además, "que la primera huelga tuvo un seguimiento muy bajo, de un 33,5%".

Por ello, ha vuelto a cuestionar "¿qué se gana cuando todavía no se conoce ni el texto que va a salir de estas reflexiones, de estos debates, de estas escuchas, de estas negociaciones?". "Es verdaderamente sorprendente que se dé esta situación", ha indicado.

El consejero ha destacado que su equipo se ha reunido "con sindicatos, con las direcciones de los centros, con las familias, con las inspecciones, con cientos y cientos y con cientos de personas". "Y el objetivo es seguir reuniéndonos para informar, para escuchar, pero tenemos que ser conscientes de que este es un proceso de reflexión, de definición, porque una Ley de Educación es compleja", ha dicho.

En esta línea, ha instado a sopesar si esta norma va a ser beneficiosa y cree que "es un momento totalmente ilusionante, de construir". "Es verdad que estamos en una situación compleja, de caída demográfica y eso también nos pone nerviosos, nos condiciona, y es verdad que esto lo desarrollamos de manera paralela a todo lo que es la Lomloe, los nuevos currículums, etc. Pero lo que nos compete a nosotros y a todas las direcciones de los centros es dotar de tranquilidad, serenidad y estabilidad a los centros, y darnos una Ley que nos genere ilusión para prestar un servicio público vasco de educación basado en la escuela pública, y que dé calidad y excelencia a la escuela pública", ha enfatizado.

En su opinión, sería "bueno" que se ofrezca "un mensaje de trabajo y de discreción", más que realizar declaraciones públicas. "Creo que hay que trabajar, discretos, ver dónde pueden estar las diferencias, que son legítimas, que pueden ser de interpretación o no interpretación, y ver dónde pueden estar las razones y las motivaciones para adoptar determinadas decisiones. Por ejemplo, Podemos, en algún momento, cuestionaba por qué se podía concertar el aula de dos años, aunque previamente nos estaba preguntando por lo contrario", ha explicado.

En su opinión, "son dudas que cada uno puede tener", y ha precisado que, con esta decisión, desde el Gobierno se ha pretendido "atender a la vulnerabilidad desde que el niño o la niña se integra dentro lo que el sistema escolar". "Entre todos, tenemos que ir solventando dudas, pero desde la más humilde de las actitudes, y con una actitud positiva y constructiva. Sobre todo, la ciudadanía agradece los acuerdos y no le gusta el desacuerdo, no le gusta el ruido y menos en algo tan sensible como es la educación", ha apostillado.

En cuanto al control de las cuotas en los centros concertados, ha explicado que se va a empezar a trabajar en ello. "Ya se está en contacto con hacienda que, en teoría, es la competente para auditar a todos los centros concertados. Estamos trabajando con ellos y, en breve, empezaremos a obtener la información por parte de estos centros para ir poco a poco adoptando medidas. Por una parte, tenemos que ir trabajando hacia la gratuidad y, por otra parte, también hacia el control de esos fondos que vamos remitiendo a todos los centros", ha añadido.

EBAU

Por último, Jokin Bildarratz se ha referido a la prueba de acceso a la universidad, para asegurar que, tras algunas "desavenencias" en cuanto a comunicación por el Ministerio a su departamento, ahora se mantiene "una relación bilateral muy fluida", y ha apuntado que hace unos 15 días la propia ministra, Pilar Alegría, le llamó para comentarle que iban a apostar por una de las peticiones que el Gobierno Vasco había realizado "desde el inicio, que era retrasar todavía un año más la puesta en marcha de la EBAU".

En ese sentido, ha dicho que habrá que ver "cómo se lleva a cabo la decisión que ha adoptado" el Ministerio, en línea con lo solicitado por el Ejecutivo de Euskadi, "aunque todavía no se haya formalizado".

