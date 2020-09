Bizkaia Arena retoma la música en vivo con nueve actuaciones entre octubre y diciembre dentro del ciclo Alkarregaz

Pablo Milanés, Depedro, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Triángulo de Amor Bizarro, Woodstock 69 y el musical "El libro de la selva", entre las propuestas

BILBAO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pabellón Bizkaia Arena retomará los espectáculos en directo con el ciclo de conciertos Alkarregaz, que entre octubre y diciembre incluirá las actuaciones, entre otros, de Pablo Milanés, Depedro, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Triángulo de Amor Bizarro, un musical inspirado en "El libro de la selva", un homenaje a las bandas que tocaron en el Festival de Woodstock 69 y la banda tributo a Dire Straits Brothers in band, entre otros.

Tal y como han informado en una nota fuentes de la organización, para acoger el ciclo Alkarregaz, el Bizkaia Arena contará con un aforo reducido a 600 personas y solo con localidades de asiento, distribuidas con la correspondiente distancia de seguridad. Las entradas para los espectáculos ya están a la venta a través de la web del Bizkaia Arena.

Organizado por el propio Bizkaia Arena/BEC, con la colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia, este ciclo busca aportar "su grano de arena a la reactivación del sector de espectáculos en vivo, poner de nuevo en contacto a público y artistas y lograr una repercusión positiva directa en artistas y proveedores y profesionales del sector de Bizkaia".

De esta forma, entre el 24 de octubre y el 19 de diciembre, el pabellón del BEC albergará nueve veladas, en las que participarán más de una decena de grupos y compañías musicales, que actuarán con un aforo reducido a 600 personas, con localidades de asiento y la obligatoriedad de llevar mascarilla.

Asimismo se habilitarán puntos con gel para limpieza de manos y se realizarán desinfecciones y limpiezas en lugares comunes. Además, es importante destacar la sobresaliente capacidad de regeneración del aire de Bizkaia Arena, debido a los 18 metros de altura del espacio y a un gran sistema de ventilación.

El ciclo comenzará el 24 de octubre con los conciertos de la banda gallega Triángulo de Amor Bizarro, que presentará su quinto disco homónimo publicado el pasado mes de marzo, y de Lukiek, banda paralela del guitarrista de Belako Josu Billelabeitia.

El 31 de octubre llegará una recreación de la legendaria primera edición del festival de Woodstock, celebrada en 1969. Cerca de una veintena de artistas reinterpretarán, bajo la dirección artística del músico vizcaíno Jokin Salaverria (impulsor de las recreaciones del concierto por Bangladesh, organizado por George Harrison), los temas que intérpretes como Santana, Joe Cocker, Crosby, Stills, Nash & Young, Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Band, The Who o Jefferson Airplane ofrecieron entre el 15 y el 18 de agosto de aquel año.

A lo largo de tres horas, pasarán por el escenario de Bizkaia Arena miembros de grupos como Extremoduro, Aurora & The Betrayers (imagen, bajo estas líneas), Los Estanques, Last Fair Deal o Garbayo. Woodstock Revisited coincidirá, además, con la noche de Halloween, motivo por el que esta jornada se bautizará como Halloween Hippy Party.

En ese sentido, desde la organización han señalado que si en 1969 se celebró el festival que cambió al mundo, en 2020 se recreará en medio de una pandemia que ha cambiado al mundo, por lo que se anima a los asistentes a vestir ropa o complementos que evoquen el espíritu de aquella época".

El 7 de noviembre Alkarregaz presentará un triple cartel con los andaluces Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Los cántabros Los Estanques y el trío bilbaíno Serpiente. El sábado 14 será el turno de bROTHERS iN bAND, considerado el mejor espectáculo internacional homenaje a Dire Straits. De ellos dijo Guy Fletcher (teclista de Dire Straits y Mark Knopfler desde 1984) cuando los escuchó: "creí que era una grabación nuestra". Interpretarán todos los clásicos de la desaparecida banda británica.

El mes de noviembre se completará con las actuaciones del veterano cantautor cubano Pablo Milanés (sábado 21), cofundador de La Nueva Trova de los años 60, autor de himnos como 'Yolanda' y con más de 40 discos publicados en solitario a lo largo de una prolífica carrera que repasa en esta gira 'Esencia'.

Una semana después actuará el músico Jairo Zavala con su proyecto Depedro (sábado 28), que ofrecerá un concierto para toda la familia basado en sus temas más populares y en 'Érase una vez', un disco que supone una mirada al público infantil.

Alkarregaz concluirá en diciembre con la visita de Isa Calderón y Lucía Lijtmaer, que conducirán su programa cultural y político en clave feminista 'Deforme Semanal' el viernes, 11 de diciembre. Al día siguiente, el día 12, tendrá lugar la representación de 'Hara, el espíritu de la selva', un musical para toda la familia basado en 'El libro de la selva'.

El ciclo concluirá el sábado 19 de diciembre con el festival '80's Last Christmas Party'. Este espectáculo servirá para rememorar la década dorada del pop con el concierto de Rock & Roll Star, banda que repasará grandes éxitos de la música española del que forman parte, entre otros, los músicos Manuel España (La Guardia), Javier Ojeda (Danza Invisible) y Javier Andreu (La Frontera) como vocalistas. Acompañarán la fiesta una selección de DJs especializados en música de la época que pincharán temas conocidos de la década de los ochenta.