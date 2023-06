Bomberos de Bilbao convocan huelga el 1 de julio, salida del Tour, y el 6, 7 y 8, coincidiendo con el BBK Live

Denuncian la "mala gestión municipal" de los últimos años que ha puesto de manifiesto las "deficiencias" de los parques de bomberos"



Los trabajadores del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Bilbao han convocado huelga los días 1 de julio, cuando se producirá la salida desde la Villa del Tour de Francia, y 6, 7 y 8, coincidiendo con la celebración del Festival BBK Live, para denunciar la "mala gestión municipal" de los últimos años que ha puesto de manifiesto las "deficiencias" de los parques de bomberos".

En rueda de prensa este martes, ELA, LAB y CCOO han recordado que, debido a la "mala gestión" del Ayuntamiento que vienen sufriendo los bomberos en los últimos años, a finales de 2022 este colectivo decidió "decir basta a las promesas incumplidas" y al "intento de amedrentarnos para cejar en nuestras protestas".

Según han explicado, ya en enero de 2022, la retirada de la ambulancia municipal y la "inexistente coordinación" con la red de Osakidetza les supuso "hacer funciones de sanitario en espera de una ambulancia que ha llegado a tardar hasta 40 minutos", cuando "no somos sanitarios" y en Bilbao "se necesitan más sanitarios y más ambulancias".

También han denunciado las "deficiencias del Parque de Miribilla", donde sufren "las limitaciones y falta de adecuación de este parque desde su inauguración en 2012 y no hay voluntad real de subsanarlas".

En cuanto al Parque de Deusto, han señalado que hay un proyecto que se está debatiendo gracias a la "presión" que han venido realizando, pero el alcalde, Juan Mari Aburto, "todavía no se ha comprometido a construirlo en esta legislatura".

REGLAMENTO INTERNO

Por otro lado, el colectivo ha denunciado que llevan muchos años "sin tener claras las condiciones que regulan el día a día" de su trabajo y ha criticado que "la Dirección, junto con Recursos Humanos, toma decisiones sobre la marcha, sin criterios estipulados, según el momento".

Tras indicar que "parece que ya hay un borrador" pero desconocen "totalmente" su contenido, ha afirmado que su situación es consecuencia de la "vaga gestión durante dos décadas que ha dejado morir el área". En ese sentido, han dicho que son "la única área del Ayuntamiento que carece de subdirector".

"Este Servicio lleva años sin rumbo por la inexistencia de un Plan Director y el resultado es una máquina de 120.000 euros nunca usada tirada recientemente o dos vehículos valorados en torno a 500.000 euros que prácticamente no han salido a ninguna intervención, y así un largo etcétera", han denunciado.

También han criticado que no se va a hacer una valoración de puestos "como el concejal y la directora de Recursos Humanos prometieron", cuando la última se hizo hace 25 años y su profesión "se ha tecnificado mucho".

Por otra parte, han recordado que tuvieron que movilizarse a finales del 2022 para recibir un curso de Autolíticos (Suicidas) de calidad "que estaba programado e incluido en calendario para el 2022 y se canceló en el último momento". "Y así una tras otra. La formación es de vital importancia para nuestro colectivo y Recursos Humanos no lo prevé en los presupuestos del área", ha censurado.

Ante la situación de "conflicto" actual, que se ha incrementado en los últimos meses, y que "no es ajena a otros trabajadores del Ayuntamiento", han dicho que se ven "obligados" a tomar medidas de "mayor calado".

HUELGAS

En ese sentido, han dado a conocer que en la asamblea del pasado jueves se acordó convocar huelga el 1 de julio, primera etapa del Tour de Francia, y también los días 6, 7 y 8 de julio, coincidiendo con la celebración del Festival BBK Live, con el objetivo de llevar sus reivindicaciones y "hartazgo" a las calles de Bilbao.

Asimismo, acordaron "no reforzar el Servicio, como se suele hacer, ante cualquier eventualidad que pueda surgir". Según han señalado, desde hace años han rechazado las horas extras porque "para eso tienen personal formado en la bolsa de trabajo". En momentos puntuales, han apuntado, "cuando se ha necesitado por la imposibilidad de hacerlo de otra manera, hemos tenido que reforzar a costa de horas extras porque el Ayuntamiento no nos paga en tiempo libre". Ahora, y como medida de protesta, han insistido, no van a colaborar con el Servicio en estos refuerzos.

Según han reconocido, estas medidas "sin duda afectarán" al dispositivo de Seguridad previsto por el Ayuntamiento para estos días que se avecinan y también para las emergencias que se puedan dar al margen de estos eventos