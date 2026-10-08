Los bomberos de Bizkaia realizaron 25 intervenciones por las fuertes lluvias del sábado

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BILBAO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Bizkaia efectuaron durante el pasado sábado un total de 25 intervenciones por las fuertes lluvias que se registraron, la mayoría achiques de agua, según los datos aportados por la portavoz de la Diputación, Leixuri Arrizabalaga, que ha explicado que la acumulación de agua en La Avanzada se debió a problemas en una arqueta, que ya han sido resueltos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal, la portavoz foral ha explicado que el servicio foral de bomberos llevó a cabo, entre las 7.00 horas del sábado y la mañana del domingo, 25 intervenciones relacionadas con las "lluvias torrenciales" que se registraron en el territorio vizcaíno.

Según ha detallado, estas actuaciones consistieron fundamentalmente en achiques de agua. Los servicios de emergencia atendieron avisos recibidos durante la tarde y la noche del sábado y las primeras horas del domingo.

TÚNELES DE LA AVANZADA

Entre los incidentes que provocaron las fuertes lluvias se encuentra la acumulación de agua en los túneles de la Avanzada en Leioa, lo que provocó el corte de la circulación. En la inspección llevada a cabo por los equipos forales se ha determinado que "el sistema de drenaje del túnel funciona perfectamente", aunque sí se ha detectado "un problema en el colector".

Según ha explicado Arrizabalaga, se ha realizado, en colaboración con el Ayuntamiento de Leioa, una revisión "arqueta por arqueta" del sistema, perteneciente al municipio y existente previamente a la obra de cubrición efectuada por la Diputación, hasta localizar esa obstrucción.

El problema ya ha sido resuelto, si bien este pasado miércoles, jornada en la que también se activó el aviso amarillo por precipitaciones, un equipo foral, en coordinación con la Ertzaitza, "se personó por si volvían a darse" incidencias, aunque no fue así.