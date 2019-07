Campo (CEC) lamenta la falta de Gobierno y demanda un Ejecutivo "estable" para "trabajar todos en la misma dirección"

Publicado 27/07/2019 10:20:15 CET

El presidente de la Confederación Española de Comercio demanda al nuevo Ejecutivo regular las rebajas y dice que la campaña está siendo "plana"

El nuevo presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Pedro Campo, ha lamentado la falta de un Gobierno en España y ha demandado la conformación de un Ejecutivo "estable" para "trabajar todos en la misma dirección".

En una entrevista concedida a Europa Press, Campo ha realizado estas reflexiones sobre la situación política y su efecto en la economía, después de su reciente nombramiento como presidente de la Confederación Española de Comercio, y ha lamentado, por otra parte, que la temporada de rebajas esté siendo "muy plana" para el comercio minorista español. Por ello, entre las demandas al nuevo Ejecutivo, figuran las de volver a la situación anterior a la liberalización del periodo de rebajas acordada en 2012.

El también presidente de la Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia (Cecobi) ha aludido a las consecuencias de la falta de un Gobierno para la actividad económica y, en este sentido, ha reconocido su temor por no poder contar con un Ejecutivo "estable" y que puedan empezar a "trabajar todos en la misma dirección".

El presidente de la CEC ha manifestado que la "incertidumbre nunca es buena" y eso es lo que le genera preocupación. "De una forma u otra debe haber un Gobierno, llevamos ya tres meses después de las elecciones y este 'impasse' no es bueno para nadie", ha advertido.

Pedro Campo ha analizado la situación del sector del Comercio en España y ha aludido a los problemas de los comerciantes minoristas que, según ha destacado, "no son nuevos". Precisamente, tuvo ocasión el pasado jueves, día 24, como vicepresidente de la Comisión de Competitividad, Comercio y Comisión de la CEOE, de intercambiar impresiones sobre la situación del sector con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, a la que ha pedido una reunión tras su designación como presidente de la CEC, fijada para septiembre.

El presidente de la CEC considera que, entre las primeras medidas que debería adoptar un nuevo Gobierno, está el de poner en marcha el Plan de actuación que ya se ha diseñado por parte del actual ministerio con su correspondiente dotación presupuestaria. Entre los retos y problemáticas que debe afrontar el comercio en España, Campo ha citado el cambio de hábito de los consumidores o la digitalización.

En este sentido, ha indicado que están incidiendo en la digitalización del comercio minorista, aunque siendo conscientes de que, en la venta en internet, lo "tiene muy complicado", y cree que la estrategia debe ser tener una tienda virtual, "un escaparate en permanente renovación" que atraiga a los clientes para que realicen posteriormente una "venta física".

CAMPAÑA "PLANA" DE REBAJAS

Otro de los problemas tiene que ver con la situación creada tras la liberalización de los periodos de rebajas desde 2012. Campo ha manifestado que todavía no tienen datos de la evolución de la actual campaña de Rebajas, pero ha asegurado que, en general, está siendo "muy plana" para el comercio. "Desgraciadamente el tema de las rebajas no es lo que era, y lo que pretendemos y se lo hemos trasladado a la ministra es volver a la situación de antes de la liberalización", ha añadido.

Campo ha asegurado que este debe ser uno de los temas que debería abordar el nuevo Gobierno y que, desde la CEC, quieren poner "encima de la mesa". A su juicio, se debería convocar a todas las partes implicadas y afrontar esta cuestión.

"Todo este tema tiene que estar regulado. Lo que no puede ser es estar permanentemente, 300 días al año, en descuentos, rebajas y promociones. No tiene ningún sentido. Entendemos que tiene que haber una regulación, un concepto de rebajas que es el que siempre se ha tenido para los artículos que no se han vendido en temporada, sacarlos fuera de ella y nada más, luego alguna promoción, descuento u oferta vale, pero el control de rebajas, mantenerlo", ha añadido.

También reconoce que una de las "grandes preocupaciones" en el sector es el top manta, ya que la "venta ilegal y las falsificaciones suponen millones de euros de pérdidas", no solamente para el Comercio, sino también en la recaudación de las haciendas. "Es prioritario para nosotros", ha añadido.

A su juicio, es un problema que "hay que atajar", al que la actual ministra en funciones, Reyes Maroto, es "muy receptiva" y que figura, según ha apuntado, entre sus temas a abordar. Otra de las demandas por parte de algunos subsectores del comercio tienen que ver con una rebaja del IVA.

Ante la irrupción de plataformas de venta en Internet online, ha manifestado que lo que más les preocupa de la venta a través de este tipo de canales tiene que ver "con el tema impositivo" "Deben pagar lo mismo que los demás", ha añadido.

Campo ha asegurado que en este tema España también "tendrá algo que decir" y plantearlo ante las instituciones europeas. En este sentido, cree que, "de una vez por todas", debe establecerse una regulación para que "cada uno tribute en el lugar que hace la transacción".

COMERCIO EN BIZKAIA

Por último, como presidente de Cecobi, ha analizado la situación del comercio en Bizkaia y ha mostrado cierta preocupación, aunque están "esperanzados" porque el sector se está adaptando a los cambios y se trabaja en la "fidelización" de los consumidores.

Desde ese punto de vista, se ha mostrado optimista porque, aunque va a ser una etapa "complicada de trabajo" que requerirá el "esfuerzo de todos", el comercio de proximidad "tiene futuro". "El comercio de cercanía siempre va a existir", ha concluido.