Carlos Sobera presenta este jueves en Bilbao "A contracorriente", libro donde repasa su trayectoria vital y profesional

BILBAO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Carlos Sobera presenta este jueves en Bilbao "A contracorriente", libro biográfico donde el presentador vasco, en la que anuncia será la primera entrega de sus memorias, narra su infancia y adolescencia y los cambios de rumbo profesional que le llevaron desde la docencia y el mundo de la interpretación hasta la televisión.

En declaraciones a Europa Press, Sobera (Barakaldo, 1960) explica que, principalmente, lo que ha querido contar en este primer libro "la historia de un sueño, que es el de ser actor que tuve desde muy pequeño hasta el día de hoy" así como "lo que ha motivado que, de paso, tenga que contar también cómo ha sido mi vida y también la de este país durante tantos años, como los 64 de edad que son los que tengo ahora".

El vizcaíno revela que ha querido contar su vida pero "de forma sencilla, sin pretensiones, sin lecciones que aprender ni dar consejos siquiera para que sean los lectores los que saquen sus propias conclusiones".

Preguntado por qué buscaba con este libro autobiográfico, Sobera afirma que no es un libro de autoayuda porque los odia y no busca nada, sino "encontrar lectores, almas gemelas y personas de interés que sepan lo esencial de mí".

En este sentido, afirma que "A contracorriente" quiere ser también "un estímulo para todos aquellos que tienen un sueño, que se ilusionan con hacer o conseguir algo material o espiritual porque creen que dará sentido a sus vidas".

Tras asegurar que no se ha inventado "aficiones idílicas ni decir que es falsamente romántico y detallista" afirma que no quiere ganarse a los lectores de esa forma, "al menos, no a cualquier precio".

Tampoco, asegura, escribe para "arreglar cuentas, ni mucho menos para pasar facturas, y desde luego nunca para vengarme de nadie" porque quiere que el libro sea "de buen rollo, como yo; lo que no quita que a veces me enfade e incluso me entristezca; así es la vida, no la he inventado yo", llega a afirmar en ese sentido en el prólogo.

Respecto a si se ha guardado cosas, el presentador vizcaíno asegura entre bromas que, de entrada "siempre hay que guardarse cosas pero algunas de ellas no las cuenta porque "si no, los lectores no comprarán el segundo libro".

En cuanto al título por el que ha optado, Sobera revela que ir a contracorriente resume lo que "siempre ha sido de chaval y después, como señor mayor, que es alguien que ha ido siempre un poquito haciendo aquello que, precisamente, no se esperaba de él".

"Siempre he creído que para escribir un libro tan personal como A contracorriente se han de tener muchos y buenos secretos, o en su caso, una brillante sabiduría. Pues ni una cosa ni otra. Tengo secretos, claro que los tengo, pero son escasos y poco confesables. De hecho, no confieso ninguno" amplía en el prólogo que abre el libro.

El presentador reconoce que nunca ha estado "seguro de nada" y que, aunque ha estudiado mucho, "ha olvidado más", algo "decepcionante si se tiene en cuenta la cantidad de concursos culturales que he presentado", ironiza.

Sin embargo, prosigue el popular rostro televisivo, "sin interés, sin curiosidad, no se puede aprender nada y la curiosidad, para mí, alimenta la vida, aunque mate al gato". "Es verdad que fui a la universidad y estudié Derecho y que incluso preparé durante dos años oposiciones al cuerpo de notarios", vuelve a bromear, pero la vida y las decisiones le llevaron por "otros derroteros".

BIOGRAFÍA

Carlos Sobera es uno de los presentadores de televisión más famosos de España. Antes de triunfar en el medio audiovisual, fue profesor de Derecho de la publicidad en la Universidad del País Vasco entre 1987 y 1997, y creó, en 1980, el grupo de teatro La Espuela.

Como actor, ha participado en más de diez películas y varias series de televisión y obras de teatro, como Rigor mortis, Al salir de clase o Quítate tú para ponerme yo.

Ya como presentador, alcanzó la fama gracias al concurso ¿Quién quiere ser millonario?, fama que ha mantenido en los últimos años por su trabajo en programas como 'First Dates' y 'Supervivientes: Tierra de nadie'.

La presentación del libro tendrá lugar en Fnac Bilbao a las 19.00 horas con entrada libre hasta completar aforo.