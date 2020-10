La Casa de Cultura de Igorre (Bizkaia) acogerá obras de 18 artistas dentro de la muestra Ertibil Bizkaia

BILBAO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Cultura de Igorre (Bizkaia) acogerá, del 14 de octubre al 8 de noviembre, la exposición Ertibil Bizkaia 2020 que recoge obras de 18 artistas emergentes y recorre cuatro municipios del Territorio.

Según ha informado la Diputación de Bizkaia, Igorre es la segunda parada de esta exposición itinerante en la que han sido premiados los artistas Helena Goñi, con su obra 'Dos retratos de Gabe en el tren'; Maite Leyun y su obra 'Kitty&Co' y Daniel Llaria, con 'Be seen be safe'.

La diputada de Euskera, Cultura y Deporte, Lorea Bilbao, ha señalado que "hablar de Ertibil es hablar de talento, de Bizkaia y de arte. Es un proyecto consolidado que tiene como objetivo apoyar y promocionar a los artistas emergentes que desarrollan su labor creativa en Bizkaia".

La Muestra Itinerante de Artes Visuales Ertibil Bizkaia inició su andadura en Sala Rekalde de Bilbao en agosto y el 14 de octubre llegará a la Casa de Cultura de Igorre, donde se podrá disfrutar hasta el 8 de noviembre. Después, la exposición recorrerá los municipios de Basauri (Ariz Dorrea), del 10 al 29 de noviembre, para finalizar en Lobiano Kultur Gunea de Ermua, del 1 al 29 de diciembre.