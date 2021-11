Casado asegura que en el PP están "todos unidos" y elude explicar a quién dirige su advertencia contra "personalismos"

VITORIA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que en el Partido Popular están "todos unidos" y los miembros de esta formación van "todos a una", y ha eludido explicar a quién estaba dirigida la advertencia contra los "personalismos" en el partido que lanzó este pasado domingo, después de que la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya afirmado hoy que no se ha sentido aludida.

Casado, en declaraciones a los medios de comunicación tras visitar el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo en Vitoria-Gasteiz, se ha referido a la situación interna del PP y a las diferencias que mantiene la dirección nacional con Díaz Ayuso respecto a la organización del congreso del Partido Popular de Madrid.

El presidente del PP afirmó este pasado domingo que en el Partido Popular no caben "personalismos", y defendió que "ser crítico" y "tener criterio propio" no significa "ser desleal". Díaz Ayuso ha asegurado este lunes que no se ha dado por aludida por las palabras

Casado, al que se le ha preguntado a quién estaban dirigidas estas palabras, no ha precisado el destinatario del mensaje que lanzó el domingo.

"En el PP estamos todos unidos en un proyecto para construir una alternativa para España urgente; y estamos a lo importante", ha manifestado.

De esa forma, tras su visita al Memorial de Vitoria, ha afirmado que "lo importante es reivindicar a las víctimas del terrorismo y exigir al Gobierno que deje de pactar con sus herederos. "En eso estamos todos; en eso somos un equipo que vamos todos a una", ha añadido.

Casado ha asegurado que este es el motivo de que "en días como hoy veamos que las encuestas siguen diciendo que claramente estamos 30 escaños por encima del PSOE".

"Estamos a lo importante; y lo importante es reivindicar la memoria, la dignidad, la verdad y la justicia para las víctimas en día como hoy", ha insistido.

