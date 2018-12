Cebek cree que el incremento del gasto que propone EH Bildu en presupuestos es "demasiado"

Actualizado 04/12/2018 10:56:09 CET

BILBAO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cebek, Iñaki Garcinuño, ha afirmado que el incremento de 420 millones de euros para el fomento del empleo y para la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que EH Bildu propone en las negociaciones de los presupuestos del Gobierno Vasco es "demasiado", porque, en su opinión, "si se empieza a gastar más de lo que se tiene, se entra en políticas de déficit y eso no es nada nuevo". Por ello, ha considerado que, si se prorrogan los actuales presupuestos, "no pasa nada, porque no están nada mal".

En una entrevista a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, el máximo dirigente de la patronal vizcaína ha dicho que, en todo caso, para los empresarios "sería bueno" tener unos nuevos presupuestos, porque supondría que "se actualizan los gastos y los ingresos" y se hacen "los presupuestos con una cantidad de dinero concreta", aunque ha advertido de que, a partir de ahí, "lo más importante es en qué se va a gastar el dinero", por lo que ha manifestado que le gustaría saber "sobre qué están hablando" el Gobierno vasco y EH Bildu en la negociación presupuestaria.

"Parece que (EH Bildu) ha pedido un gasto de unos 400 millones de euros, y, en mi opinión, eso es demasiado. Lo que el Gobierno Vasco ha hecho hasta ahora ha sido bueno para la sociedad, porque debemos gastar en base a los ingresos que tenemos, y, si empezamos a gastar más de lo que tenemos, entramos en políticas de déficit, y eso no es nada bueno, porque gastas lo que no tienes y dejas el problema a las generaciones futuras. Por eso, sería importante mantener el superávit o, por lo menos, gastar lo que tenemos y no más. Si se mantiene eso, estaría bien, hasta incrementar algo el gasto social, pero debemos andar con cuidado. Y si se mantienen los presupuestos anteriores, no pasa nada, porque no están nada mal", ha reiterado.

Asimismo, ha afirmado que entiende las reclamaciones del colectivo de pensionistas, pero cree que "el problema es mayor" y que "a las personas no hay que decirles lo que quieren escuchar, sino las posibilidades que hay entre todos en Euskadi para mejorar ese aspecto". "En este caso -ha añadido-, EH Bildu ha puesto este problema encima de la mesa, y piden una complementación para incrementar sus pensiones, pero eso no es nuestra competencia".

En este sentido, ha indicado que, "si la situación es grave, es normal incluirlo en el sistema de la RGI", aunque ha matizado que "dar algo a todos los pensionistas con nuestros presupuestos es imposible". "Al final el gasto social se incrementaría y debemos pensar si tenemos posibilidades de hacerlo. Eso es lo que hay que decirle a la gente y no lo bueno que sería incrementarlo todo. ¿Tenemos posibilidades de pagarlo todo? Esa es la pregunta", ha asegurado.