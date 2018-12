Una cena a beneficio de la Fundación Síndrome de Down del País Vasco clausurará el II BBVA Bilbao Food Capital

Publicado 27/11/2018 13:18:27 CET

Ofrecida por Zuriñe García, chef del Andramari, Álvaro Garrido, del Mina, y Sergio Ortiz de Zárate, del restaurante Zárate

BILBAO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una cena a beneficio de la Fundación Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales del País Vasco (FSDPV), ofrecida de forma "totalmente desinteresada", por Zuriñe García, del restaurante Andramari, Álvaro Garrido, del restaurante Mina, y Sergio Ortiz de Zárate, del restaurante Zárate, clausurará la segunda edición de BBVA Bilbao Food Capital, que se celebrará desde este miércoles, 28 de noviembre, hasta el 1 de diciembre.

Los chefs Sergio Ortiz de Zárate y Zuriñe García, acompañados por el director del Hotel López de Haro, David Martínez, el gerente de la Fundación Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales del País Vasco (FSDPV), Oscar Seoane, y del manager del evento gastronómico, Igor Cubillo, han ofrecido este martes una rueda de prensa para dar a conocer los detalles de la cena, que se servirá en el restaurante Club Náutico del Hotel López de Haro, a partir de las 20.30 horas, para 75 personas y con un precio por comensal de 60 euros.

Junto al equipo de sala del Club Náutico, en el servicio de la cena participarán siete personas con discapacidad intelectual que se están formando para trabajar en la hostelería en un futuro.

Durante la velada se llevará a cabo una subasta solidaria de varias obras de arte seleccionadas de entre un total 157 cuadros donados por BBVA a beneficio de la FSDPV. La recaudación irá destinada íntegramente a los programas y servicios que lleva a cabo la Fundación Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales del País Vasco.

El director del Hotel López de Haro, David Martínez, ha asegurado que es "una gozada ver cómo se ha consolidado un proyecto que empezó en una sobremesa con inquietudes puramente gastronómicas y que hoy es un evento con más de 50 actos".

Martínez ha recordado que desde la primera edición de este foro los organizadores han intentado colaborar con alguna fundación, y ha destacado que, "si algo tienen los bilbaínos es su generosidad", por lo que la cena benéfica es "un reflejo de esa solidaridad". "Esperamos una cena diferente y muy divertida", ha asegurado, para agradecer la colaboración de BBVA, principal patrocinador del evento, y de los tres chefs bilbaínos que prepararán la cena junto al chef del Club Náutico, Julio Heras.

El director del Hotel López de Haro ha adelantado que al finalizar la cena se celebrará una subasta de cuadros donados por BBVA a la fundación. En total, BBVA ha donado 157 obras, aunque en la cena se subastarán tres o cuatro "más especiales", mientras que el resto se pondrán a la venta en navidades.

El gerente de la Fundación Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales del País Vasco (FSDPV), Oscar Seoane, ha explicado que la fundación lleva más de 15 años trabajando con el colectivo de personas con discapacidad intelectual en planes de formaciones laborales.

Según ha explicado, trabajan desde edades tempranas y cuando llegan a la mayoría de edad "hay una amplio desierto porque a nivel formativo reglado no existe para ellos". Desde la entidad, ha dicho, consideran que tienen "una responsabilidad de formarles para encontrar un empleo, si es posible un empleo ordinario, para que puedan iniciar su proyecto de vida como cualquier persona".

Seoane ha señalado que el hecho de que tanto BBVA, como el Hotel López de Haro y los chefs participantes en el evento les hayan invitado a participar de una manera activa en el colofón de BBVA Bilbao Food Capital les ha supuesto "un gran reto porque no todos los días tenemos la oportunidad de que estas personas demuestren sus capacidades y habilidades".

"Más de uno se va a sorprender", ha asegurado, para añadir que "si no sensibilizamos, si no visualizamos, si no ponemos en valor la capacidad de estas personas, difícilmente se dé el paso de contratar a estas personas, que tienen capacidades como las nuestras y pueden hacer un trabajo para el que están preparados".

Por otro lado, Seoane ha dicho que con los 157 cuadros donados por BBVA esperan recaudar dinero para seguir financiando los programas de formación laboral, de un colectivo integrado por cerca de 9.500 personas con discapacidad intelectural, con una tasa de paro del 32%, porcentaje que asciende hasta el 60% cuando se trata de trabajo en empresas ordinarias. "Están emocionado, nerviosos y para ellos es un reto", ha asegurado en referencia a las personas que participarán en la cena.

Por su parte, Sergio Ortiz de Zárate, que ha adelantado que cocinará una ensalada de atún con langostinos y encurtidos caseros, ha afirmado que va a ser "superdivertida y superenriquecedora, sobre todo para nosotros". "He participado en muchos actos y eventos, pero este es especial para mí", ha afirmado.

Por último, el plato de Zuriñe García será molleja de ternera con cerveza negra, aunque, según ha dicho, lo que va a cocinar "no tiene importancia, sino que lo importante es estar aquí y divertirnos". Además, ha asegurado que trabajar con la Fundación Síndrome de Down es "un orgullo, nos enriquece y nos hace mejores personas".

27 ESTRELLAS MICHELÍN Y 45 SOLES REPSOL

La segunda edición del BBVA Bilbao Food Capital celebrará reunirá a más de medio centenar de profesionales de la gastronomía, cuyos establecimientos suman 27 estrellas Michelín y 45 soles Repsol. Desde el 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre, se desarrollarán ponencias, charlas, entrevistas, mesas de debate, comidas y cenas pop-up, clases maestras de sumilleres y cocketeleros, showcookings, catas y degustaciones de productos.

El evento, que tendrá como sede el Hotel López de Haro, contará con la participación de sumilleres, jefes de sala y chefs de restaurantes como El Celler de Can Roca, Mugaritz, Arzak, Azurmendi, Nerua, Coque, 99 Shushi Bar, Akelarre, El Portal de Echaurren o Arima.

El certamen nació el año pasado con el objetivo de "apoyar a cocineros y productores locales y, a la vez, atraer proyectos gastronómicos interesantes que puedan aportar algo a la ciudad".

CATAVENENOS

Entre las actividades programas, el riojano Ángel Palacios enseñará a cocinar a personas invidentes o con antifaces que les cubran los ojos, mientras que Xabier Gutiérrez, responsable de I+D de Arzak, se inspirará en la novela 'El catavenenos', una figura cuya labor era probar los alimentos que iban a comer los señores y determinar si se podían comer o no.

En esta edición, se ampliará la oferta de 'showcookings' y, además, se realizarán encuentros dirigidos a acercar el evento a otro tipo de espectadores, como el que protagonizarán el delantero del Athletic Aritz Aduriz y el chef de Mugaritz Andoni Luis Aduriz o el que compartirán Sor Lucía Caram y el cocinero Ander González.

La mayoría de las actividades del programa tendrán carácter gratuito, a excepción de las catas y clases maestras de vino y las comidas y cenas que ofrecerán Alberto Ferruz, del BomnAmb de Jávea, Joao Rodrigues, de Feitoria en Lisboa, y Chele González, del Gallery Vask de Manila.