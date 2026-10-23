El centro Ataria de Vitoria-Gasteiz acoge la exposición 'Álava imaginaria', en el marco de 'Arabaclick 2026'

Exposición 'Álava imaginaria' - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua en Vitoria-Gasteiz, Ataria, acoge desde la exposición 'Álava imaginaria', enmarcada en la octava edición de 'ArabaClick', el encuentro de fotografía de Álava que este año alcanza su octava edición.

En un comunicado, Ataria ha explicado que la muestra es una invitación a descubrir nuevas formas de mirar y narrar la realidad a través de la fotografía, acercando al público historias, territorios y sensibilidades diversas.

"Esta exposición reúne la mirada de cinco creadores visuales que han convertido sus salidas fotográficas en un ejercicio de exploración íntima, capturando aquello que más les emociona de los paisajes alaveses y su biodiversidad", ha expresado el concejal de Medio Ambiente, Borja Rodríguez.

Asimismo, ha apuntado que "es una oportunidad para adentrarse en la riqueza creativa de nuestro entorno y conocer el talento de quienes encuentran en la imagen una herramienta para expresarse, interpretar el mundo y compartir sus miradas".

Quienes se acerquen a Ataria este otoño podrán admirar las series fotográficas presentadas al certamen 'Arabaclick' por Eder Santos, Pascual de Haro, Maryge Rosado, Iñaki Reguero y Samuel Torres.

Su mapa de afectos es un recorrido realista por la fauna y la geografía alavesa bajo la luz cambiante del día. Lejos de buscar artificios, la muestra invita a las personas espectadoras a detenerse, imaginar los sonidos sutiles del campo y valorar la riqueza natural de Álava a través de la sensibilidad de quienes la caminan y la fotografían. La exposición podrá visitarse hasta el próximo 15 de noviembre, de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

CERTAMEN

Diecisiete espacios expositivos del Territorio participan este año en el VIII Festival de Fotografía 'ArabaClick'. Durante los meses de octubre y noviembre un total de 64 artistas muestran sus instantáneas en este evento ya consolidado.

La gran cita de la fotografía en Álava está organizada por el Colectivo Revelare, con el patrocinio de Fundación Vital y la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación foral de Álava, la Escuela de fotografía Jardín Remoto y el espacio cultural FTG-Gorbea 41.

El próximo 31 de octubre tendrá lugar la gala central de 'ArabaClick', en Arkabia. En ella se desvelarán los trabajos merecedores de las seis becas formativas en la escuela de fotografía Jardín Remoto (cinco becas generales y una súper beca que incluye dirección de proyecto y una exposición individual garantizada en ArabaClick 2027) y los nombres de las personas galardonadas con los premios económicos de esta edición.

Asimismo, se entregará el 'Premio Revelare', un sentido homenaje que reconoce la trayectoria y el legado de aquellas personalidades alavesas que han dejado una huella imborrable dedicando su vida a la fotografía.