Cerca de 200 pensionistas vascos participarán en la manifestación del sábado en Madrid para exigir pensiones dignas

Archivo - Concentración de los pensionistas vascos ante el Ayuntamiento de Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 200 miembros del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH) participarán el próximo sábado, día 24, en Madrid por distintas plataformas del Estado para reclamar pensiones dignas. Los pensionistas vascos se sumarán a la protesta "cargados de razones" para defender "los derechos conseguidos" y exigir "respuesta positiva" a las "demandas pendientes".

Según ha explicado, durante la protesta, el colectivo de pensionistas subrayará su intención de continuar "defendiendo unas pensiones justas y dignas, gobierne quien gobierne".

Asimismo, denunciará que desde el Gobierno central no ha respondido a las cartas enviadas a los ministros Elma Sáiz, Félix Bolaños y Carlos Cuerpo en junio con sus principales demandas.

"Las personas pensionistas tenemos menos capacidad de compra que en enero y la pensión para el 51,3% de las personas pensionistas no nos permite llegar a final de mes y garantizar una alimentación sana, la salud, los servicios de cuidados que necesitamos o una vivienda mínimamente confortable", han subrayado desde el Movimiento de Pensionistas.

En esta línea, han advertido de que el dato "demoledor" de la subida del IPC en septiembre en un 4,9%, que "todo indica que va en aumento", va a "empobrecer severamente" la vida de las personas más vulnerables.

"No aceptamos que por la vía del incremento de los precios los oligopolios financieros, las empresas energéticas, los fondos buitre y las grandes cadenas de distribución metan la mano en nuestros bolsillos para seguir, año tras año, batiendo récords de beneficios", ha señalado el MPEH, que también ha expresado su rechazo a "la privatización de las pensiones y los planes privados de empresa".

En este marco, durante la manifestación de la próxima semana, se instará al Gobierno a que antes de que finalice el año "se garantice por ley equiparar la Pensión Mínima con el Salario Mínimo Interprofesional neto y, de esta forma, reducir la enorme y vergonzosa brecha de género en las pensiones".

También se pedirá compensar la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones, incrementándolas en función del "IPC real" y recuperando la paga compensatoria de final de año existente antes de la reforma del 2021.

La derogación de los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con cuarenta o más años cotizados y la presentación de la auditoria de las cuentas de la Seguridad Social "recogida en la ley y no realizada todavía" son otras de sus demandas.

"Depende de la voluntad política de los gobiernos y del poder legislativo que esto sea posible. Solo hace falta valor y voluntad política para hacerlo", han subrayado

APOYO A LA HUELGA

Por otro lado, los pensionistas han expresado su apoyos a todas las movilizaciones en favor del derecho a la vivienda, la sanidad y educación públicas, los servicios de cuidados públicos y comunitarios, incrementar el poder adquisitivo de los salarios, mejorar las condiciones de trabajo y defender las libertades democráticas.

De este modo, se hará un llamamiento a "apoyar activamente" la huelga general convocada para el próximo el 11 de noviembre porque "la lucha y la movilización es nuestra garantía para defender y conquistar derechos y garantizar a todas las personas unas condiciones de vida dignas".