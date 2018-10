Chris Hemsworth asistirá a la clausura del Festival junto al director Drew Goddard

Publicado 21/09/2018 11:31:06 CET

SAN SEBASTIÁN, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actor Chris Hemsworth asistirá a la clausura del 66 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el día 29 de septiembre, junto al director de la película 'Bad Times at the El Royale' ('Malos tiempos en El Royale'), Drew Goddard. Este filme, en cuyo reparto está Hemsworth, es el segundo largometraje del citado cineasta tras 'The Cabin in the Woods' ('La cabaña en el bosque', 2012).

Según han informado los organizadores del Zinemaldia, Hemsworth ('Thor', 'The Avengers/ Marvel: Los Vengadores') acompañará a Goddard en el estreno europeo de 'Bad Times at the El Royale' que clausurará esta 66 edición del Festival.

Goddard, que ha escrito los guiones de 'Cloverfield' (2008), 'World War Z' (Guerra Mundial Z, 2013) y 'The Martian' (Marte, 2015) y producido series de televisión como 'Lost' (Perdidos) y 'Alias', cuenta en su último filme con un reparto encabezado por el Premio Donostia Jeff Bridges, Hemsworth, la actriz Dakota Johnson ('Fifty Shades of Grey/ Cincuenta sombras de Grey', 'Suspiria') y Jon Hamm ('Mad Men', 'The Town/ The Town: ciudad de ladrones').

La banda sonora de la película, que reúne a siete desconocidos en un deteriorado hotel en el lago Tahoe, está compuesta por Michael Giacchino ('Jurassic World', 'Coco', 'Up') y su director de fotografía es Seamus McGarvey ('Godzilla', 'Nocturnal Animals/Animales nocturnos', 'Darkest Hour').

Esta película estadounidense, producida por 20th Century Fox, será distribuida en España por Hispano Foxfilm y se estrenará en las salas el 16 de noviembre.