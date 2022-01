El cineasta rumano Radu Jude realizará una residencia en Elías Querejeta Zine Eskola, en San Sebastián

El ganador del Oso de Oro a la mejor película en la Berlinale 2021 combinará el desarrollo de su nuevo proyecto con la docencia

El cineasta rumano Radu Jude, galardonado en 2021 con el Oso de Oro a la mejor película en la Berlinale, realizará una residencia en Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE) en la que combinará el desarrollo de su nuevo proyecto con la docencia y compartirá su proceso creativo con los estudiantes de Creación del centro ubicado en San Sebastián, con quienes se embarcará en el desarrollo de un proyecto cinematográfico.

Su estancia, de cuatro semanas, forma parte del programa 'Cineastas en residencia' en el que EQZE invita a cineastas de reconocido prestigio a convivir durante un tiempo en la comunidad del centro y que aúna el apoyo a los proyectos de los realizadores invitados con la creación de un espacio de intercambio práctico y teórico con el alumnado.

A lo largo de la estancia, de duración variable, los residentes podrán trabajar en el desarrollo de su nuevo proyecto cinematográfico con el apoyo de los recursos de la escuela mientras que, en paralelo, abrirán su proceso creativo al grupo de estudiantes del itinerario de Creación a través de un plan de trabajo específico. El objetivo, en este segundo caso, es generar un proyecto de práctica y experimentación cinematográfica con los alumnos.

A modo de programa piloto, este curso se realizará una primera residencia de cuatro semanas entre el 7 de marzo y el 1 de abril. El cineasta en residencia será Radu Jude (Bucarest, 1977), que en 2021 fue galardonado con el Oso de Oro a la Mejor Película en el Festival de Berlín por 'Babardeala cu bucluc sau porno balamuc (Bad Luck Banging or Loony Porn)'.

Jude debutó en el largometraje con 'Cea mai fericita fata din lume' (La chica más feliz del mundo, 2009), una película que fue programada en numerosos festivales de todo el mundo. Dentro de su heterogénea filmografía destacan 'Aferim!' (2015), por la que recibió el Oso de Oro a la Mejor Dirección en el Festival de Berlín; 'Inimi cicatrizate' (Scarred Hearts, 2016), Premio Especial del Jurado en Locarno; e 'Îmi este indiferent daca în istorie vom intra ca barbari' (I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians, 2018), Globo de Cristal a la Mejor Película en Karlovy Vary.

El director y guionista rumano ha dirigido también los documentales 'Ara moarta'(La nación muerta, 2017) e 'Iesirea trenurilor din gara' (2020). Durante una etapa de la residencia, le acompañará Marius Panduru, director de fotografía de la mayor parte de los trabajos de Jude y colaborador habitual de otros importantes realizadores rumanos como Cristi Puiu o Corneliu Porumboiu.

A lo largo su estancia en EQZE, Radu Jude compartirá con los estudiantes del grupo de Creación el progreso (guion, imágenes de los castings, localizaciones, pruebas de cámara) de la nueva película que rodará a mediados de año.

Por otro lado, según han explicado desde EQZE, "organizará un seminario en torno a los dilemas a los que se enfrenta el cine cuando aborda cuestiones relacionadas con la memoria histórica a partir del análisis crítico del film 'Îmi este indiferent daca în istorie vom intra ca barbari (I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians)' y de algunos de los materiales (fotografías, imágenes de archivo y textos) que componen esta obra.

La propuesta del cineasta se completa con el desarrollo de un proyecto cinematográfico compuesto por varias piezas cortas basadas en adaptaciones de textos, o bien de Thomas Bernhard, o bien de Antón Chéjov.

CINEASTAS DIFERENTES

Elías Querejeta Zine Eskola invitará a dos o tres cineastas diferentes cada curso, que se incorporarán al calendario académico de manera no simultánea y con una temporalidad variable en función de las características y el estadio de sus proyectos, y la fase del curso.

'Cineastas en residencia' forma parte del plan de residencias académicas e Investigadoras de EQZE y trata de combinar el impulso al proceso creativo de los realizadores seleccionados, que se encuentran inmersos en un proyecto concreto, con la generación de "un espacio para el aprendizaje mutuo, la transmisión intergeneracional y la investigación y búsqueda cinematográfica conjunta entre el alumnado y la o el cineasta en cuestión".

Asimismo, en el mes de marzo el Festival de San Sebastián proyectará 'Cea mai fericitã fatã din lume (La chica más feliz del mundo)' en Tabakalera en una sesión en la que participará Radu Jude. El Zinemaldia ya programó 'Babardeala cu bucluc sau porno balamuc (Bad Luck Banging or Loony Porn)', en la sección Zabaltegi-Tabakalera durante su última edición. La proyección forma parte del programa Zinemaldia + Plus del SSIFF que tiene como objeto ofrecer un espacio a cineastas vinculados al certamen y el apoyo al talento emergente.