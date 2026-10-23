La ciudadanía podrá acceder a las instalaciones del ordenador cuántico en San Sebastián en la Semana de la Ciencia - IKERBASQUE

SAN SEBASTIÁN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las instalaciones que albergan el ordenador cuántico System II de IBM, ubicadas en San Sebastián, abrirán sus puertas a la ciudadanía con motivo de la celebración de la 'Semana de la Ciencia, días después de su primer aniversario. Las jornadas de puertas abiertas ofrecerán la posibilidad de conocer sus principales características y "acercarse a una tecnología compleja de manera más comprensible".

El edificio Ikerbasque acoge la sede de BasQ -Basque Quantum-, estrategia liderada por el Gobierno Vasco, con la implicación de las tres diputaciones forales. Sus instalaciones acogen el ordenador IBM System II, el ordenador cuántico más potente de IBM en todo el mundo, junto con el instalado en Riken, Japón.

Durante su recorrido por el edificio, el visitante recibirá información general sobre las principales características del ordenador, su infraestructura, uso o posibles aplicaciones. El recorrido incluirá breves reseñas históricas sobre la evolución de la ciencia cuántica, así como una visión elevada sobre el núcleo del ordenador.

Para poder entender mejor sus características principales, Tabakalera e Ikerbasque han acordado mostrar durante el recorrido la instalación divulgativa 'Visiones cuánticas', un proyecto impulsado por el centro internacional de cultura contemporánea en 2025 y que permite explorar conceptos clave de la física cuántica a través de contenidos didácticos, audiovisuales y narrativos.

Las personas interesadas en asistir a las jornadas de puertas abiertas, podrán cursar su solicitud a través de https://www.basquequantum.eus/es/visita-guiada-al-ordenador-.... Las plazas serán limitadas.