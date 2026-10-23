COEGI y EHU exploran en una jornada las posibilidades que ofrece la IA en el ámbito sanitario - COEGI

SAN SEBASTIÁN, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI) y la Facultad de Medicina y Enfermería de la EHU han celebrado este viernes en San Sebastián la I Jornada EnfermerIA, un encuentro que ha reunido a más de un centenar de profesionales para analizar las posibilidades de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito sanitario y reflexionar sobre cómo incorporarla a la práctica enfermera de forma "útil, segura y responsable".

Durante la apertura institucional de la jornada, que se ha desarrollado bajo el lema 'EnfermerIA: no se trata de usar IA, se trata de saber para qué', la presidenta del COEGI, Arrate Zumeta, ha destacado la importancia de que las enfermeras participen activamente en la transformación tecnológica del sistema sanitario, "no solo como usuarias de nuevas herramientas, sino también como profesionales capaces de valorar sus riesgos, aprovechar sus posibilidades e intervenir en las decisiones sobre su incorporación a los cuidados".

Zumeta ha subrayado el valor de la colaboración entre colegios profesionales y universidad para compartir conocimientos, impulsar iniciativas conjuntas y avanzar en los retos comunes de la profesión. Asimismo, ha recordado que la tecnología "debe estar al servicio de las personas" y que "el conocimiento, la experiencia y la manera de entender los cuidados que aporta la enfermería son irreemplazables".

En este sentido, la presidenta del COEGI ha añadido que "el futuro de la enfermería no se construye únicamente con nuevas tecnologías. Se construye con profesionales preparados, con conocimiento, con colaboración y, sobre todo, sin perder nunca de vista a las personas a las que cuidamos".

La jornada ha arrancado con la ponencia del catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Navarra, Humberto Bustince, quien ha abordado los fundamentos de esta tecnología y sus posibilidades en el ámbito de la salud.

Durante su ponencia, ha puesto el foco en los retos éticos y técnicos de la inteligencia artificial y en la necesidad de mantener el control humano sobre su desarrollo y aplicación. "La IA no reemplaza ni va a reemplazar al personal sanitario. Al contrario: cada día se van a necesitar más profesionales", ha afirmado.

El experto ha advertido de que "el principal riesgo no es que las máquinas se rebelen", sino quién domina la tecnología y los datos.

Asimismo, ha alertado sobre otros retos fundamentales, como la privacidad, los sesgos presentes en los datos y la legitimidad de su uso, y ha instado a las enfermeras a mantener una actitud crítica ante los resultados que ofrece la IA.

PRÁCTICA RESPONSABLE

Además, la mesa redonda 'IA en enfermería: de la expectativa a la práctica responsable' ha reunido a cuatro profesionales con perfiles complementarios en la práctica clínica, la atención primaria, la investigación, la docencia y la gestión sanitaria.

En el debate han participado Itxaso Mujika, doctora en Enfermería, profesora e investigadora de la EHU; Iñaki Casas, enfermero y supervisor del Área de Reanimación del Hospital de Zumarraga; Mariona Vilar, enfermera de atención primaria y experta en inteligencia artificial; y Sendoa Ballesteros, doctor en Salud Pública, adjunto a la Dirección de Enfermería del Hospital Santa Marina de Bilbao y profesor asociado de la EHU.

La conversación ha permitido abordar las aplicaciones que ya se están explorando en el trabajo cotidiano, las tareas en las que la IA puede aportar valor y aquellas en las que siguen siendo necesarias la cautela y la supervisión profesional. También se han tratado cuestiones como la validación de resultados, la privacidad, los sesgos, la responsabilidad y la necesidad de desarrollar competencias específicas para utilizar estas herramientas.

En ese contexto, han resaltado la importancia de "mantener el criterio clínico y la mirada ética ante cualquier avance tecnológico". "La IA puede facilitar tareas y apoyar procesos de trabajo, pero su utilización requiere profesionales capaces de evaluar críticamente sus resultados y asumir la responsabilidad de las decisiones que afectan a los pacientes", han subrayado.