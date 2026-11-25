BILBAO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Bizkaia (CMB) ha concedido su XVI Premio al Compromiso con la Salud a la Asociación de Voluntariado Hospitalario Acompaña-Laguntzen, en reconocimiento a su labor de acompañamiento a personas hospitalizadas que se encuentran en situación de soledad.

Con esta distinción, el Colegio quiere poner en valor el compromiso de una organización que "contribuye, desde el voluntariado y la solidaridad, a humanizar la atención sanitaria y a mejorar la experiencia de quienes atraviesan, sin compañía, una situación de enfermedad".

El premio se entregará el próximo 19 de febrero de 2027, durante la Celebración Anual que el Colegio de Médicos de Bizkaia organizará en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

El Premio Colegio de Médicos de Bizkaia al Compromiso con la Salud se creó en 2012 con el objetivo de reconocer públicamente a personas y organizaciones que destacan por su trabajo a favor de la salud y de la mejora sanitaria.

De concesión anual, este galardón permite a la corporación representante de todas las médicas y los médicos colegiados en este Territorio Histórico expresar su agradecimiento y reconocimiento a iniciativas que, desde distintos ámbitos, contribuyen al bienestar de las personas y al progreso de la sociedad en materia de salud.

En su decimosexta edición, el Colegio ha querido distinguir a Acompaña-Laguntzen por una actividad que "sitúa a las personas en el centro de la atención y recuerda la importancia de los aspectos humanos y emocionales durante los procesos de enfermedad y hospitalización", ha destacado.

Acompaña-Laguntzen es una asociación sin ánimo de lucro integrada por personas voluntarias que ofrecen compañía, conversación y escucha a personas pacientes que viven su ingreso hospitalario en situación de soledad. Su actividad se desarrolla actualmente en cuatro centros hospitalarios: Cruces, Basurto, San Eloy y Urduliz.

Las personas voluntarias realizan acompañamientos tanto en turnos de mañana como de tarde, y también pueden prestar apoyo en consultas externas y durante tratamientos. Su labor responde a una necesidad que no siempre puede cubrirse desde la atención estrictamente sanitaria, la de "ofrecer tiempo, compañía y atención personal a quienes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad", han explicado desde el Colegio de Médicos de Bizkaia.

Acompaña-Laguntzen desarrolla su actividad mediante acuerdos de colaboración con los hospitales, respetando en todo momento los protocolos y las funciones de sus profesionales sanitarios. Además, cuenta con un proceso de incorporación y formación para las personas voluntarias, que reciben preparación y acreditación antes de comenzar su labor.

Con este premio, el Colegio de Médicos de Bizkaia reconoce "el valor de una forma de compromiso social que complementa la atención profesional y contribuye a una sanidad más humana, cercana y atenta a las necesidades de las personas".