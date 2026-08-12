Una comedia apocalíptica y Asesinato en el Orient Express, en la oferta teatral donostiarra de la próxima semana

Asesinato en el Orient Express, en la oferta teatral donostiarra de la próxima semana - DONOSTIA KULTURA

SAN SEBASTIÁN 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una comedia apocalíptica protagonizada por Pablo Puyol y el clásico 'Asesinato en el Orient Express' de Agatha Christie, con Juanjo Artero en su reparto, conforman la oferta teatral en los teatros Principal y Victoria Eugenia de San Sebastián de la próxima semana.

Desde el próximo lunes 17 al viernes 23, con sesiones a las ocho de la tarde, Pablo Puyol, Miguel Ángel Martín y Álvaro Carrero protagonizarán el montaje teatral 'Nada' en el Teatro Principal.

La obra se centra en Lucas, Mateo y Juan, tres amigos en busca de un gran final que les ayude a darle un sentido a su destino fatal, ya que "están a las puertas del Apocalipsis y están bloqueados", han detallado desde Donostia Kultura.

Asimismo, del miércoles 19 al domingo 23, Juanjo Artero, Daniel González y Helena Font se subirán al escenario del teatro Victoria Eugenia en una nueva adaptación del clásico de Agatha Christie, dirigidos por José Saiz. Completan el reparto Miguel Artero, Juanan Lucena, Paco Pellicer, Mónica Zamora, Carmen Higueras, Candela Granell y Estela Muñoz.

'Asesinato en el Orient Express' lleva al espectador al invierno en los años 30 con el inspector Hércules Poirot viajando en el Orient Express. En plena noche, una tormenta aísla el tren y a la mañana siguiente uno de los pasajeros aparece asesinado. Con el asesino aún a bordo, Poirot se enfrenta a uno de los casos más desafiantes de su carrera.