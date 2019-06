Los comercios bilbaínos adelantan las rebajas con ofertas de hasta el 50%

Publicado 22/06/2019 13:53:46 CET

Reclaman una vuelta a unos periodos de rebajas con fechas reguladas

BILBAO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Numerosos comercios bilbaínos se han adelantado al tradicional inicio de las rebajas de verano, fijado en el 1 de julio, y muestran ya en sus escaparates ofertas de hasta el 50% del precio original. Grandes cadenas como Mango, Sprinfield o Bershka lucen grandes carteles ofertando precios rebajados.

Este adelanto del periodo de rebajas, autorizado por un cambio legislativo, genera controversia en el sector comercial de la capital vizcaína, y tanto la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo como la asociación BilbaoCentro reclaman una vuelta a unos periodos de rebajas con fechas reguladas.

En declaraciones a Europa Press, el gerente de BilbaoCentro, Jorge Aio, ha afirmado que la asociación ya ha tramitado la notificación de 40 comercios de que inician las rebajas (en la que apuntan la fecha exacta en la que comienzan las rebajas), tanto grandes empresas como comercio local.

"Algunos esperan hasta el inicio del 1 de julio y otros aprovechan por necesidad o por oportunidad y adelantan rebajas", ha señalado, para reclamar que se vuelva a un periodo de rebajas establecido, para que "esto no se convierta en una guerra de precios, en la que el comercio local tiene las de perder, y por el equilibrio comercial". "Si entramos en guerras de precios, adelantando las rebajas, acaba siendo negativo para la riqueza comercial de las ciudades y los pueblos", ha agregado.

En este sentido, ha manifestado que las estrategias comerciales están llevando al sector a adelantar cada vez más las fechas de rebajas, "lo que genera una rebaja continua casi toda la temporada, desvirtuando las propias rebajas".

La presidenta de la Asociación Comercial del Casco Viejo, Eider Txarroalde, comparte esta opinión y cree que "dejar una libre fecha de rebaja" conlleva que "cada uno vaya a su aire" y "genera una confusión al propio cliente". "Pierde la fuerza de la rebaja en sí que era todos lo comercios al mismo tiempo, el mismo día, todos a la vez. Al final, acabas todo el año con rebajas, con lo cual, no tiene atractivo ni fuerza ni fuste", ha dicho a Europa Press.

Para Txarroalde, las grandes compañías se "benefician" del adelanto de las rebajas, pero estas tampoco afectan a "todo el producto" con lo cual "se genera mayor descontento en el cliente".

La Agrupación Empresarial BilbaoCentro, que representa al comercio, hostelería y empresas de servicios ubicados en el distrito de Abando, ha recibido de sus asociados peticiones en el sentido de que quieren unas normas del juego para todos igual.

"Las grandes marcas tienen gran parte de la distribución y fabricación en sus manos, lo que el comercio local y pequeño no tiene, por lo que esa igualdad de condiciones ante la venta es necesaria", ha apuntado Aio, por lo que ha mostrado su deseo de que el Gobierno de España revierta situaciones como la que desregulación de fechas.

Respecto a las ventas del comercio bilbaíno durante la primavera, ha afirmado que estas han tenido un comportamiento "muy desigual", con "momentos interesantes", como la reciente Shopping Night, que se cerró con "buenas ventas" y, según se acercan las vacaciones, repuntan sectores como el del ocio y viajes. "La campaña ha ido de más a menos. Las rebajas están a una semana vista y esperamos que la gente con el buen tiempo siga comprando en los comercios", ha indicado.

Los comerciantes del Casco Viejo prevén una temporada de rebajas "flojita" porque "ya hay comercios que tienen las primeras ofertas" por lo que "irá a goteo". "Las primeras semanas, y ya está hecha la rebaja. No tenemos grandes expectativas, ni mucho menos", ha apuntado.

A juicio de Txarroalde, las instituciones que dejaron libertad para el establecimiento de las fechas de rebajas deben "reconocer" la equivocación y "rectificar". "Rectificar es de sabios, no pasa nada. Si me he equivocado, corrijo. Las cosas tienen que ser flexibles. No hay nada rígido", ha concluido.