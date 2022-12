Comisión Europea destaca a CIC energiGUNE como "centro de referencia europea en investigación y desarrollo de baterías"

SAN SEBASTIÁN, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea destaca al centro vasco de investigación CIC energiGUNE "como uno de los centros de referencia europea en investigación y desarrollo de baterías".

En un comunicado, CIC energiGUNE ha explicado que, en su reciente informe 'Batteries for Energy Storage in the European Union', el principal órgano ejecutivo europeo repasa el estado actual de la industria de las baterías en Europa, así como sus principales tendencias y desafíos tecnológicos.

En este contexto, el estudio señala a CIC energiGUNE como "uno de los centros de referencia en I+D tanto a nivel estatal como comunitario, gracias al trabajo realizado hasta la fecha en las diferentes ramas de investigación científicas asociadas al almacenamiento de energía y baterías".

De esta manera, el centro vasco, iniciativa estratégica apoyada por el Gobierno Vasco y la Diputación foral de Álava, ha sido destacado junto a otras grandes instituciones públicas como la Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas (Francia), la Agencia Nacional de Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Sostenible (Italia) o la Alianza Fraunhofer Gesells (Alemania).