SAN SEBASTIÁN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comparsa de Zarautz celebrará su décimo aniversario en los próximos Carnavales. El Ayuntamiento zarauztarra ha abierto el plazo de inscripción para la próxima comparsa.

En un comunicado, el alcalde de Zarautz, Xabier Txurruka, ha informado de que "la edición de este año será especial", ya que se cumplen 10 años de la primera salida de la comparsa en la localidad.

Según ha indicado, el Ayuntamiento y Marisa Merino Dantza Eskola han decidido mantener la decisión adoptada el año pasado de no poner el número máximo de participantes para que "todo aquel que tenga ganas pueda disfrutar de los Carnavales, la danza y la música".

La fecha límite para la inscripción será el 8 de noviembre. Para más información relacionada con la inscripción, se puede contactar con el departamento de Fiestas y Eventos en el número 943 005 119 y en la dirección 'jaiak@zarautz.eus'.

La edad mínima para poder inscribirse será de 8 años y los niños de entre 8 y 10 deberán apuntarse acompañados de un adulto. Al conocer el número de personas inscritas, se fijará el calendario de ensayos.