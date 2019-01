Un concierto homenaje recrea este miércoles en el Euskalduna de Bilbao los éxitos de la cantante Tina Turner

Publicado 02/01/2019 10:48:48 CET

BILBAO, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El palacio Euskalduna acogerá este miércoles un concierto homenaje a la figura de la cantante Tina Turner en el que un grupo tributo repasará los principales éxitos de la trayectoria de la veterana intérprete.

El concierto, que lleva el título 'Tipically Tina - Simply The Best!' dará comienzo a las 20.30 horas y tiene una duración aproximada de 140 minutos. Las entradas cuestan entre 38 y 40 euros.

Durante el recital, sonarán algunos de los principales éxitos de la cantante, cuya carrera supera las cinco décadas y entre los que destacan What's Love Got to Do with It, We Don't Need Another Hero, Proud Mary, Private Dancer, The Best o River Deep - Mountain High.