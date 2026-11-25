33 Edición Del Acto Anual Empresa Vasca/FP De Euskadi, Organizado Por Confebask - CONFEBASK

BILBAO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, ha asegurado este miércoles que "cuando una empresa forma a una persona joven, no solo está invirtiendo en su propio futuro" sino que "también en el futuro de Euskadi" y ha advertido de que las empresas industriales, ingenierías y tecnológicas vascas necesitan "más mujeres". Según los datos aportados por la dirigente de la patronal, más de 3.000 jóvenes se han formado en FP Dual Intensiva en cerca de 1.700 empresas vascas durante el curso 2025-2026

Tamara Yagüe se ha pronunciado de esta forma durante la 33 edición del acto anual Empresa Vasca/FP de Euskadi, organizado por Confebask, y sus asociaciones miembro, Adegi, Cebek y SEA, que reúne a estudiantes, centros educativos, empresas y representantes institucionales y en el que también han participado la consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, y el viceconsejero de Formación Profesional, Jon Labaka.

Durante su intervención, la presidenta de Confebask se ha dirigido, en primer lugar, a los jóvenes, que están "dando ahora los primeros pasos en el mundo laboral" y a los que ha trasladado "un mensaje de confianza".

"Habéis elegido una formación que tiene presente y, sobre todo, mucho futuro. De hecho, más de la mitad de las ofertas de empleo de nuestras empresas están relacionadas con perfiles de Formación Profesional. Por tanto, tenéis por delante muchas oportunidades. Aprovechadlas", ha dicho.

También les ha aconsejado no dejar "nunca de aprender" porque "el mundo cambia muy deprisa. Las tecnologías evolucionan, aparecen nuevas profesiones y las empresas necesitan nuevas competencias", así como "tener iniciativa" y "aportar ideas. Por otra parte, les ha recomendado elegir su futuro "con libertad". En este punto, se ha dirigido a las mujeres para recordarles que "la industria vasca os necesita, y os necesita mucho".

"Necesitamos más mujeres en nuestras empresas industriales, en nuestras ingenierías, en la tecnología y en todas aquellas profesiones donde todavía vuestra presencia es insuficiente. Son sectores que ofrecen buenas oportunidades profesionales, estabilidad y posibilidades de desarrollo", ha asegurado.

Por ello, les ha pedido no renunciar a ellas "por prejuicios o estereotipos", porque "el talento no tiene género" y Euskadi "no puede permitirse prescindir de la mitad de su talento".

Por otra parte, ha afirmado que "sin talento no hay competitividad" y "sin empresas competitivas no hay empleo ni bienestar". Por ello, se ha dirigido a la consejera de Educación para garantizarle que tiene en Confebask "un aliado estratégico para seguir mejorando la educación de los jóvenes, en general, y la formación profesional, en particular".

"Los buenos resultados que hemos conseguido no son fruto de la casualidad. Son el resultado de muchos años de trabajo compartido entre instituciones, centros educativos y empresas", ha señalado.

Tamara Yagüe ha destacado el compromiso de las empresas vascas con la Formación Profesional y ha recordado que, en los últimos 30 años, la Confederación empresarial ha contribuido a que "más de 300.000 jóvenes hayan podido completar su formación en empresas de Euskadi". Este objetivo ha sido posible, según ha apuntado, "gracias al compromiso de miles de empresas, muchas de ellas pequeñas y medianas, que han dedicado tiempo, recursos y personas a formar a nuestros jóvenes".

La presidenta de la patronal vasca ha destacado la FP Dual Intensiva, una modalidad en la que las empresas no solo forman a los jóvenes, "sino que también les remuneran durante su formación".

En el curso 2025-2026, más de 3.000 jóvenes se han formado en esta modalidad en cerca de 1.700 empresas vascas, lo que supone "un importante incremento tanto en el número de jóvenes participantes", un 8,06% más, como en el de empresas, con un aumento del 13,4%.

"Son cifras que reflejan la apuesta de nuestras empresas por el talento y por el futuro de Euskadi. Pero no podemos conformarnos. Necesitamos que más empresas participen, que más jóvenes conozcan las oportunidades de la FP y que los centros educativos y las empresas sigamos trabajando juntos", ha manifestado.

Yagüe ha defendido que cuando una empresa forma a una persona joven, "no solo está invirtiendo en su propio futuro" sino que "está invirtiendo también en el futuro de Euskadi".

En su discurso se ha referido también a la movilidad internacional bajo el programa europeo Erasmus+, apoyado por el Departamento de Educación, el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) y la Diputación Foral de Bizkaia, con el que se envía, "cada año, a centenares de alumnos de Formación Profesional, a hacer prácticas en empresas del extranjero". "En los últimos años lo han hecho con Confebask cerca de 2.700 jóvenes", ha puntualizado, para aludir a la "cada vez mayor presencia del euskera en la Formación Profesional de Euskadi.

En el mismo acto, el director general de Confebask, Eduardo Aretxaga, ha anunciado los habituales reconocimientos a empresas e instructores que otorga la Confederación Empresarial vasca, para "poner en valor el trabajo de quienes más han destacado en su empeño formativo". En esta 27 edición de los galardones, "se ha tenido en cuenta las valoraciones de los propios centros de Formación Profesional".

En el capítulo de empresas, el reconocimiento ha sido para BUrulan a propuesta de SEA Empresas Alavesas; Sener por iniciativa de Cebek; y Lau Lagun Bearings por parte de Adegi. En cuanto a los instructores, Confebask ha reconocido a Txebi Etxebarria, de Amurrio Ferrocarril y Equipos (Árava), al equipo de instructores de Ormazabal (Bizkaia) y a Sonia Ziani, de Lekolan (Gipuzkoa).

Por último, Confebask ha entregado diplomas a los cerca de 500 jóvenes reunidos en el Euskalduna Bilbao en representación de quienes, cada año, obtienen un título de formación profesional en Euskadi.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Durante la jornada, que en esta ocasión ha coincidido con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Tamara Yagüe ha expresado el "firme rechazo de Confebask a toda forma de violencia machista" y su "solidaridad con todas las mujeres que la sufren".

"La, por desgracia, larga lista de víctimas de la violencia machista demuestra la necesidad de sumarse a llamamientos públicos como el de hoy a la vista de que, en pleno siglo XXI, seguimos sufriendo lo inaceptable", ha lamentado.