Contundente victoria de Bengoetxea sobre Etxanobe en primera vuelta para ser candidata de PNV a diputada general

Archivo - La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Políticas Lingüísticas del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea , durante un pleno en el Parlamento Vasco - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera vuelta del proceso electoral interno del PNV en Bizkaia para elegir a los candidatos a las elecciones forales de mayo de 2027 ha concluido este domingo por la noche con una contundente victoria de la vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, propuesta por el BBB para diputada general de Bizkaia, Ibone Bengoetxea, que ha ganado en 87 agrupaciones municipales de Bizkaia, frente a las 24 que han apoyado a la actual mandataria foral, Elixabete Etxanobe.

Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del proceso, en esta quinta y última jornada de primera vuelta de votaciones Bengoetxea ha conseguido, de esta forma, casi el 80% de apoyos de las asambleas locales.

La vicelehendakari ha recibido más votos en batzokis como los de Abando, Abanto, Algorta, Arrigorriaga, Barakaldo, Basauri, Busturia, Gernika, Plentzia, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Trapaga, Zierbena o Zornotza.

Por su parte, Elixabete Etxanobe ha logrado el apoyo mayoritario en Errekalde, Galdakao, Mungia, Ondarroa, Muskiz, Balmaseda o Elorrio. En Murueta se ha producido un empate entre ambas aspirantes.

Tras pasar por la comisión de garantías y control, que validará a las aspirantes a las elecciones forales de 2027 que han concurrido en esta primera fase de votaciones, estas deberán comunicar si están dispuestas a pasar a la segunda vuelta, que se desarrollará entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre.

Será, por tanto, entre este lunes y el miércoles cuando se conozca si Etxanobe finalmente decide continuar en la carrera electoral y disputar la candidatura a Ibone Bengoetxea, propuesta por el BBB cabeza de lista a Juntas Generales por la circunscripción de Bilbao. El día 11 del próximo mes se celebrará la asamblea territorial en la que deberá ratificar a la candidata que salga elegida y proclamarla oficialmente.