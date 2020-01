Covite dice a Santano que "es incompatible estar con las víctimas y pactar con un partido que no condena el asesinato"

Publicado 24/01/2020 15:39:18 CET

SAN SEBASTIÁN, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Covite ha respondido este viernes al alcalde socialista de Irun, José Antonio Santano, que "es incompatible ética y políticamente estar con las víctimas y pactar con un partido que no condena asesinato", en alusión a EH Bildu.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco había censurado a Santano que hubiera acordado los Presupuestos con la coalición soberanista, a lo que el regidor de Irun contestó que tiene "un respeto enorme por las personas" que habían sufrido el terrorismo. Además, pidió a esta asociación "comprensión" para interpretar su decisión dentro del ámbito estrictamente municipal, cuyo objetivo era el de "mejorar la vida" de la ciudad.

A través de las redes sociales, Covite ha replicado que es "incompatible" estar con las víctimas y pactar con EH Bidu, que no condena los asesinatos de ETA. "Es hipócrita y un blanqueamiento de los terroristas del que no queremos formar parte. No utilicéis a Covite para blanquear conciencias", ha concluido.