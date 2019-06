Covite no asistirá al homenaje a las víctimas en el Congreso por la presencia de "los herederos políticos de ETA"

Publicado 26/06/2019 17:56:31 CET

SAN SEBASTIÁN, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha anunciado que, por "dignidad y coherencia", no asistirá este jueves al homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso de los Diputados. En su opinión, no puede participar en un evento de este tipo en una institución en la que están representados "los herederos políticos de ETA", partidos que "no condenan la violencia" que han sufrido, ni "repudian" a la organización terrorista.

Covite, que lleva sin asistir a este acto desde 2013, ha considerado "incoherente" homenajear a las víctimas del terrorismo mientras se permite que "los herederos políticos e ideólogos de ETA, que promueven un relato en el que se exalta a la banda terrorista y que ocupan cargos públicos gracias a su complicidad con ella", estén presentes en instituciones democráticas como el Congreso de los Diputados, parlamentos autonómicos y ayuntamientos.

Asimismo, ha denunciado que el resto de fuerzas políticas no critiquen "la presencia de herederos de ETA" en la Cámara Baja, al tiempo que ha reprochado que "los brazos políticos de ETA fueran legalizados sin exigirles la condena del terrorismo". "Esa fue una de las exigencias de ETA para dejar la violencia terrorista. No podemos olvidar que los gobiernos de Zapatero y de Rajoy acordaron con ETA un final negociado", ha remarcado.

En este sentido, Covite ha recordado que, aunque ETA haya puesto punto y final a su trayectoria como organización terrorista, "la desactivación de sus siglas no significa que se haya acabado con el proyecto político totalitario y excluyente que la banda quería imponer".

"Ahora son sus herederos políticos los que están luchando por alcanzar ese proyecto mediante la vía política, justificando las acciones criminales de los terroristas. Mientras una parte de la población continúe legitimando el terrorismo etarra, ETA seguirá viva y será necesario deslegitimarla", ha subrayado Consuelo Ordóñez.