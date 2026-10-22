El cuarteto de cuerda H.E.C. protagonizará el sábado la Matinée de Miramon de Euskadiko Orkestra

SAN SEBASTIÁN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cuarteto de cuerda y piano H.E.C. protagonizará este próximo sábado la segunda cita de la temporada de las Matinées de Miramon, el ciclo de música de cámara de Euskadiko Orkestra, interpretando obras de García Leoz y Turina en un recital titulado 'Diálogos en la intimidad'.

Tres de los cuatro miembros de H.E.C. son de Euskadiko Orkestra: Maialen Rezabal (violín), Monika Mazur (viola) y Beatriz Linares (violonchelo). Amaia Zipitria al piano completa la agrupación.

Desde Euskadiko Orkestra han explicado que este concierto invita al público a "sumergirse en la rica tradición de la música de cámara española de la primera mitad del siglo XX", a través de una de las formaciones "más equilibradas y expresivas" como es el cuarteto con piano (violín, viola, violonchelo y piano).

Además, han señalado que el repertorio esconde un "bellísimo vínculo histórico y humano", ya que Jesús García Leoz fue uno de los discípulos más destacados de Joaquín Turina. "Escuchar sus obras de forma consecutiva nos permite asistir a un diálogo generacional único: el del alumno brillante que da el primer paso y el del maestro consagrado que, a continuación, nos muestra el origen de todo ese universo sonoro", han destacado.

Jesús García Leoz fue una figura "clave" de su tiempo y uno de los compositores de música para cine más prolíficos e importantes de la España de posguerra, y colaboró con directores de la talla de Luis García Berlanga. Su Cuarteto con piano, compuesto en 1946, muestra su faceta más "íntima y pura".

Joaquín Turina, junto a Manuel de Falla, lideró el movimiento que llevó la música española a las salas de concierto de todo el mundo. Tras formarse en París, Turina "dominaba a la elegancia y la estructura de la música francesa, pero su corazón siempre latió a ritmo andaluz". El 'Cuarteto para piano y cuerda nº2', escrito en 1931, es una obra de "madurez absoluta".