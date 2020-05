EH Bildu critica que Urkullu mira a las elecciones cuando hay respuestas a la crisis que "no pueden esperar"

Censura que el Gobierno Vasco presenta un plan al que "ponen fechas" para la desescalada, pero no incluye planes de "acompañamiento"

VITORIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha acusado al lehendakari, Iñigo Urkullu, de "mirar a las elecciones" cuando ante la actual crisis es necesario ofrecer "respuestas urgentes" y ha vuelto a pedir que abra un foro con los partidos para trabajar "conjuntamente". "Antes de las elecciones, hay cosas que no pueden esperar", ha defendido.

En la reunión de la Diputación Permanente del Parlamento Vasco en la que ha comparecido el lehendakari, Iñigo Urkullu, para explicar la gestión del Gobierno Vasco en la pandemia del coronavirus, Iriarte ha reclamado a Urkullu "certezas" porque "la gente no tiene más que dudas".

Para EH Bildu, el plan del Gobierno Vasco para desarrollar el fin del confinamiento es una "desordenada huida hacia adelante" que puede "echar por tierra" el "enorme esfuerzo de toda una sociedad" y ha destacado el trabajo desarrollado por los sanitarios en esta pandemia y el de los profesores y alumnos. "Han cambiado las preguntas y las urgencias y por tanto es necesario dar otras respuesta y tener otra actitud política", ha advertido.

Iriarte cree que Urkullu utiliza un modelo de gobernanza de "inercia" ante una situación en la que "hay que inventar cosas nuevas". Además, ha criticado que se haya reunido con los partidos en dos ocasiones "para dejar sin efecto las elecciones y otra para volver a convocarlas". "No hubo ninguna posibilidad para hablar y debatir de otros temas y compartir nuestras posturas, nuestros planes y opiniones diferentes", ha reprochado.

Asimismo, ha criticado que el Gobierno Vasco "no está ofreciendo certezas" y presenta un plan al que "ponen fechas para la desescalada, pero no presentan planes de acompañamiento" cuando "la situación es grave para miles de personas que necesitan certidumbres aquí y ahora". "Hablan pero no concretan", ha criticado.

La portavoz de EH Bildu ha pedido al lehendakari con concrete asuntos como la forma en la que se van a diagnosticar los nuevos casos de covid-19 y ha subrayado en la importancia de conocer la fiabilidad de los test que se están haciendo a los trabajadores de los servicios esenciales.

"No tenemos claro cómo se van a hacer los test de la UPV. ¿Quién los va a hacer?; ¿Los van a hacer?; Qué capacidad exacta tenemos para manejar una situación como la que hemos vivido?; ¿Cuál es el plan?", ha cuestionado a Urkullu.

Para EH Bildu, conocer estos datos es importante para poder hablar del plan que el lehendakari ha puesto sobre la mesa y, tras insistir en que quiere "esperanza", ha defendido que esta "debe de ir acompañada de garantías". "Estamos ante una triple crisis: sanitaria, económica y social y hay que dar una respuesta urgente en los tres ámbitos", ha señalado.

Tras recordar que la competencia para convocar elecciones es del lehendakari, Iriarte le ha trasladado que están "dispuestas", ya que con la suspensión de la Cámara, los grupos de la oposición son "los más perjudicados" por el aplazamiento de las elecciones, pero cree que "antes de las elecciones, hay cosas que no pueden esperar".

"Hay algunas preguntas que necesitan una respuesta urgente. ¿Qué va a pasar con los ERTE?; ¿qué va a pasar cuando finalicen?; ¿Qué ocurre con las paradas, con el empleo juvenil?", ha cuestionado.

"NO COMPARTE NADA"

Iriarte ha recordado que Urkullu reclama cogobernanza en Madrid pero en Euskadi "muestra el mando único que allí denuncia" porque "no comparte nada con los partidos, no abre ningún foro para poder debatir las propuestas".

"Social y democráticamente daríamos una mejor respuesta a la sociedad si trabajamos en cooperación, con equidad, basándonos en la justicia social, teniendo en cuenta la solidaridad intergeneracional, que esta pandemia afecta a todas las personas", ha señalado.

También ha recordado que el lehendakari reivindica la necesidad de "consenso y trabajo compartido", por lo que le ha pedido que diga "cómo poder hacerlo, qué le han parecido sus propuestas y cómo se puede trabajar conjuntamente".

Tras afirmar que "no se puede negar" que Urkullu "está mirando a las elecciones", ha defendido que es necesario ofrecer "respuestas urgentes" pero, aunque la convocatoria electoral sea en julio, "hay tiempo para dar espacio a las respuestas urgentes que hay que dar".

PACTO PARA MANTENER EL EMPLEO

En este sentido, ha defendido la necesidad de hacer un pacto en este ámbito que "permita mantener el nivel de empleo, que sea empleo de calidad" y ha recordado que su grupo presentó un plan para "rescatar a autónomos, empresas y familia, muy similar al aprobado en Navarra".

Para EH Bildu, es necesario marcar una "estrategia vasca como país" en la que compartir y analizar todas las aportaciones para dar respuestas a la ciudadanía y ver si se da una respuesta "diferente" a la anterior crisis económica.

"Habrá que hacer una reconstrucción de los presupuestos 2020, analizar la nueva política de endeudamiento, tenemos que conseguir la capacidad para gestionar directamente las ayudas europeas, poner en marcha un fondo para reactivar la economía, hablar de una nueva fiscalidad y hablar de los cuidados", ha propuesto.