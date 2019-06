David Naredo se proclama vencedor del 'Campeonato de aizkolaris escaladores Eroski 50' celebrado en Bilbao

Publicado 08/06/2019 18:40:13 CET

El asturiano David Naredo se ha proclamado este sábado vencedor del primer 'Campeonato de aizkolaris escaladores Eroski 50', competición pionera en Euskadi que se ha disputado en el Arenal bilbaíno en el marco de la Feria Gastronómica de producto local organizada con motivo del 50 aniversario de Eroski.

Naredo ha superado el primer corte al estilo australiano con un tiempo de 2 minutos 42 segundos, siendo el mejor de los cinco participantes. Por su parte, Jokin Alkizalete ha quedado eliminado en la primera criba de la prueba al terminar en el quinto puesto con un tiempo de 7:38, según han informado los organizadores.

Posteriormente, el aizkolari asturiano se ha impuesto a Fausto Mugertza en la primera semifinal, mientras Eneko Saralegi ha eliminado a Julen Kañamares en la segunda ronda.

En la final, Naredo ha logrado una ventaja de 9 segundos sobre Saralegi que le ha otorgado el triunfo con una marca de 1:54. "Nunca he cortado tan rápido. Yo mismo me he sorprendido", ha reconocido el asturiano a la finalización de la prueba.