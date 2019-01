Declarados tres nuevos casos de sarampión en Bizkaia contagiados por una persona que contrajo la enfermedad en Tailandia

Publicado 09/01/2019 17:48:48 CET

La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha confirmado tres nuevos casos de personas afectadas de sarampión en Bizkaia. Los afectado, diagnosticados en las dos últimas semanas, resultaron contagiados por una persona que contrajo la enfermedad en Tailandia.

El Departamento vasco de Salud ha informado de que los tres casos "corresponden a personas que no estaban vacunadas" y, según se ha podido determinar en el estudio epidemeológico realizado, el contagio "ha tenido su origen en la persona que a finales del pasado mes de noviembre contrajo esta enfermedad en un viaje a Tailandia y a la vuelta tuvo que ser ingresada en un hospital".

Se trata de tres personas, de entre 31 y 38 años de edad, que empezaron a desarrollar síntomas entre el 22 de diciembre y el 6 de enero.

El Departamento de Salud y Osakidetza mantienen activado el protocolo para detectar potenciales contactos. Además, aseguran que han aplicado todas las medidas de aislamiento para evitar nuevos contagios.

Además, en aplicación del protocolo, están desarrollando los estudios de contactos y tomando "las medidas necesarias con las personas que han tenido relación con los casos".

En Euskadi no se había detectado ningún caso de sarampión entre 2012 y 2018. Según el Departamento de Salud y Osakidetza, "lejos de ser una enfermedad erradicada" y según datos del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), "se ha constatado un incremento en toda Europa".

El pasado año se confirmaron seis casos de sarampión en Euskadi y uno en 2019. Del total, seis se han registrado en Bizkaia y uno en Gipuzkoa, todos consecuencia de "contagios importados por viajes a zonas epidémicas".

Las mismas fuentes han indicado que "todas las personas que no han pasado la enfermedad o que no están adecuadamente inmunizadas son susceptibles de contraerla si no están adecuadamente vacunadas".

En Euskadi, la vacuna contra el sarampión está recogida en el calendario vacunal infantil y la cobertura de la primera dosis de Tiple Vírica (Sarampión-paperas-rubeola) es de 96,05% y del 94,7% en la segunda dosis. Estas coberturas cumplen con los indicadores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por ello, han valorado "la relevancia de la vacunación" para prevenir enfermedades infecciosas graves "que pueden tener consecuencias en ocasiones mortales".