Denis Itxaso cree que si PNV no distingue entre Sánchez y Feijóo "es que Euskadi no pesa tanto entre sus preocupaciones"

BILBAO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha afirmado que si el PNV no distingue entre el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, es que "Euskadi no pesa tanto entre sus preocupaciones".

En un mensaje en redes sociales, Itxaso se ha referido a las afirmaciones realizadas este domingo en el Alderdi Eguna por el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, quien ha alejado a la formación jeltzale de los dos "bloques" en los que se "divide la política española".

"Que quede claro que el PNV solo tiene un lado: está por encima del río Ebro y se llama Euskadi. Ni Sánchez, ni Feijóo", ha asegurado el dirigente nacionalista.

A juicio de Itxaso, si el PNV "no distingue" entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y "no observa las evidentes diferencias que les separan en relación al interés de los vascos en materia de derechos, protección y avances, es que Euskadi no pesa tanto entre sus preocupaciones".