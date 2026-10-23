Las denuncias por violencia de género en Euskadi crecen un 13,4% en el segundo trimestre del año

Archivo - Comisaría de la Ertzaintza en Basauri - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD - Archivo

BILBAO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las secciones de violencia sobre la mujer de los Tribunales de Instancia del País Vasco registraron 2.054 denuncias en el segundo trimestre de este año, un 13,4% más que en el mismo periodo de 2025, y atendieron a 1.902 mujeres, un 8,9% más.

Estos datos se desprenden del "Informe trimestral sobre violencia de género", elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

El informe señala que, del total de víctimas, 1.081 eran de nacionalidad española (un 11,3% más) y 821 procedían de otros países (un 5,8% más). El número de menores, hijos/as de las víctimas, que quedaron identificados como víctimas en las denuncias presentadas en Euskadi ascendieron a 5, un 58,3% menos que hace un año. Además, el 10,8% de las víctimas renunció a declarar contra su agresor.

Por otra parte, en el segundo trimestre del año, 205 mujeres víctimas, el 10,8% del total, se acogieron a la dispensa del deber de declarar contra su agresor en las secciones de violencia sobre la mujer en Euskadi.

Ese dato supone un descenso del 8,1% respecto a la cifra de mujeres que en el segundo trimestre de 2025 se acogió a esa dispensa, que fueron 223. Del total de mujeres que entre abril y junio renunciaron a declarar en las citadas secciones en el País Vasco, 128 tenían nacionalidad española y 77 eran de otras nacionalidades.

ÓRDENES DE PROTECCIÓN

Las secciones de violencia sobre la mujer en el País Vasco recibieron en el segundo trimestre del año 333 peticiones de órdenes de protección, un 11,9% menos que en el mismo periodo de 2025. Todas esas órdenes fueron admitidas y finalmente se adoptaron 214, un 23,3% menos que hace un año, y 119 fueron denegadas, un 20,2% más.

Además, en las secciones en funciones de guardia de los Tribunales de Instancia vascos se solicitaron 121 medidas de protección, un 15,1% menos que en el segundo trimestre de 2025 (146), de las que 72 fueron acordadas y 49 denegadas.

Por otra parte, en el segundo trimestre del año, las secciones de violencia sobre la mujer del País Vasco enjuiciaron a 372 personas, un 17,1% menos que en el mismo periodo de 2025, y la mayoría, 356, fueron condenadas.

En las secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia en el País Vasco, que enjuician delitos castigados con hasta cinco años de prisión, los hombres juzgados por violencia de género entre abril y junio de 2026 fueron 358, un 3,5% más.

En las Audiencias Provinciales, cuyas secciones especializadas en violencia sobre la mujer enjuician los delitos más graves con penas de cárcel superiores a los cinco años, se juzgaron a siete personas en el periodo analizado de este año, un 36,4 % menos que hace un año cuando fueron 11.

En las secciones de menores hubo seis personas enjuiciadas por violencia de género en el segundo trimestre de 2026 frente a las cuatro del mismo periodo de 2025.

La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres en el País Vasco se sitúo en el segundo trimestre en 16,5 frente a la de 15,3 de hace un año.

En el conjunto de España, la media nacional fue de 20. Por encima se situaron Baleares, con una ratio de 29,4 víctimas cada 10.000 mujeres; Comunidad Valenciana, con 23,9; Madrid, con 23,8; Canarias, con 23,7; Navarra, con 23,6; Andalucía, con 22,6; Murcia, con 20,5 y Asturias, con 20,1.

Por debajo de esa tasa se estuvieron Castilla-La Mancha, con 18,2; Aragón, con 16,7; País Vasco, con 16,5; Cataluña, con 16; Extremadura, con 15,6; Cantabria, con 14,7; Galicia, con 13,8; Castilla y León, con 12,2 y La Rioja, con 11,2.

En materia de violencia sexual (fuera del ámbito de la pareja o expareja), las secciones de violencia sobre la mujer de los Tribunales de Instancia del País Vasco recibieron durante el segundo trimestre de 2026 un total de 177 denuncias y registraron el mismo número de mujeres víctimas.

De ellas, 97 eran españolas y 80 tenían otras nacionalidades. Estos órganos judiciales asumieron la competencia en esta materia el 3 de octubre del pasado año, tal y como establece la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

El número de delitos instruidos ascendió a 186, siendo los más frecuentes los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales cometidos fuera del ámbito de la pareja o expareja, que alcanzaron los 180, y el resto fueron delitos de acoso con connotación sexual (6). En el mismo periodo se recibieron 39 solicitudes de orden de protección, de las que se acordaron 19. Las secciones de violencia sobre la mujer enjuiciaron a un total de 10 personas por estos delitos y las de lo Penal a 14.