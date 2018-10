Salud asegura que la población infantil de Euskadi "está bien protegida frente al sarampión"

Actualizado 24/07/2018 14:35:36 CET

BILBAO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha asegurado, tras la recomendación realizada este lunes por parte del Comité Asesor de vacunación de la Asociación Española de la Pediatría de vacunar de sarampión a los menores de un año que viajen a la UE, que en Euskadi las coberturas de vacunación "son muy altas" y la población infantil "está bien protegida frente al sarampión".

En un comunicado, el Departamento de Salud ha indicado que, en lo que va de año, "solo se han registrado dos contagios puntuales de sarampión en nuestro entorno y ninguno de ellos había sido vacunado". Desde 2012 no se detectaba en Euskadi ningún caso de esta patología, y los detectados con anterioridad a esa fecha correspondieron también a personas no vacunadas que habían viajado fuera de Euskadi, ha explicado el departamento.

Desde el Departamento de Salud han indicado que, en caso de que se vaya a realizar cualquier viaje internacional, es "recomendable" que el calendario vacunal infantil esté "actualizado". Además, ha señalado que, cuando el destino del viaje sea fuera de la Unión Europea "es importante comprobar, además, si se requiere alguna medida adicional, según el país de que se trate", para lo cual "hay que acudir a informarse a los centros de vacunación internacional".

En el caso concreto del sarampión, el Departamento de Salud ha explicado que, actualmente, "en casi todos los países europeos se está produciendo un aumento de casos, principalmente por la existencia de grupos de población con bajas coberturas de vacunación". Este incremento de contagios está afectando sobre todo a Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Grecia y Rumanía.

CASOS ESPECÍFICOS

No obstante, desde la Dirección de Salud Pública del Gobierno Vasco han recordado que el viaje de turismo a los países europeos "no requiere tomar ninguna medida especial". "Solo en casos específicos, para viajes de larga estancia (más de un mes) y en función de la situación epidemiológica de la zona a donde se vaya, podrían recomendarse medidas de vacunación frente al sarampión, que pasarían por administrar una dosis adicional de vacuna en lactantes de seis a once meses de edad", ha precisado.

Para que sea efectiva, ha explicado, dicha vacunación excepcional, debe realizarse, al menos, tres semanas antes de iniciar el viaje. Sin embargo, Salud ha advertido de que "esa dosis no sustituye a las vacunas recomendadas en el calendario vacunal infantil para los 12 meses y los 4 años de edad, que deben administrase siempre".

Por último, la Dirección de Salud Pública del Departamento de Salud ha insistido tanto en "la relevancia de la vacunación para prevenir enfermedades infecciosas graves", como en "la seguridad actual de las vacunas".