Depedro, Tremenda Jauría, McEnroe, Merina Gris y La Perra Blanco actuarán en MAZ Basauri 2023

BILBAO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La undécima edición de MAZ Basauri tendrá lugar los días 10 y 11 de noviembre y volverá a combinar conciertos de pago en el Social Antzokia y gratuitos en la calle. En el teatro contará con Depedro y Tremenda jauría como cabezas de cartel, mientras otros de los nombres destacados de la programación serán los de McEnroe, Merina Gris y La Perra Blanco.

Según ha informado el Ayuntamiento de Basauri, Jairo Zavala (Madrid, 1973) es Depedro, uno de los compositores y artistas "más respetados" en España y Latinoamérica. Tras formar parte de La Vacazul (1995-2007), en 2008 publicó su primer disco en solitario.

Desde entonces ha firmado canciones como 'Te sigo soñando', 'Nubes de papel' o 'Diciembre' y "no ha parado de crecer en popularidad y reconocimiento". Su último trabajo de estudio se llama 'Máquina de piedad' (2021) y en 2022 editó el directo 'Antes de que anochezca'.

Por su parte, Tremenda Jauría es un quinteto madrileño que combina rock, punk, reggaetón y electrónica en su último trabajo 'Todxs igual' (2022). La cumbia y el rap también han sido géneros influyentes en una discografía que comenzó en 2015 y que siempre ha acompañado la música de "letras combativas y feministas".

MCENROE

También actuarán en el festival los getxotarras McEnroe, quienes celebraron en 2022 su 20º aniversario, autores de "pequeños grandes himnos" como 'La electricidad' o 'Los valientes'. Según han indicado desde la organizaci**on, su sonido melancólico y los originales fraseos de Ricardo Lezón les hacen una banda "inconfundible".

Merina Gris es un trío donostiarra compuesto por Sara, Julen y Paskal, "tres figuras enmascaradas" que iniciaron su andadura en 2020 y que eclosionaron en 2022 con 'Zerua orain', un LP debut que les ha valido entrar en muchas listas de los mejores discos del año y actuar en innumerables salas y festivales.

El dúo vizcaíno Silitia, ganador de la categoría principal de Rockein 2022, completará la programación del Social Antzokia la jornada del 10 de noviembre junto a Tremenda Jauría y Merina Gris. Una combinación poderosa de punk, funk, electrónica y rock en euskara.

Además, actuará La Perra Blanco, trío liderado por la joven vocalista y guitarrista Alba Blanco, que llega desde La línea de la Concepción, Cádiz. Con influencias 50s, desde el Rhythm & Blues o el Gospel hasta el Rockabilly o el Country, su último lanzamiento es el EP 'Won't You Come On' (2022). Serán el plato fuerte de las actuaciones gratuitas de calle la tarde del 11 de noviembre.

ROCKEIN 2022

Les acompañarán tres bandas premiadas o finalistas en Rockein 2022: Erein, cuarteto con influencias hard-rock, heavy metal y punk-rock con componentes de Basauri, finalista de la categoría Mejor banda local; Ginger, cuarteto de punk de Zarautz, mejor banda en euskara; y Arde Marte, dúo de pop y electrónica proveniente de Ezkerraldea, que recibió el Premio Eskarabillera.

También el sábado, 11 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana, volverá Txiki MAZ, con "uno de los carteles más completos de los últimos años". Dos de los DJs más reconocidos de la escena bilbaína, Mugu y Mr. Chase, pincharán música e impartirán un pequeño taller para niñas y niños.

Katxopan, el superhéroe de barrio interpretado por el actor Iñigo Iraultza 'Iru', intentará despertar las conciencias de los y las txikis a través del teatro.

Makhazi Art es una iniciativa de Jon Ander Campos, educador social y artista multidisciplinar, que promueve el equilibrio emocional a través de distintas disciplinas artísticas con carácter lúdico.

Cerrará Txiki MAZ 2023 William, vocalista y guitarrista de Los Brazos. Militante y activista del rock desde temprana edad, en este formato acústico en solitario, canta historias y cuenta canciones de todas las épocas, desde los orígenes del blues hasta nuestros días.

Las entradas para los conciertos del Social Antzokia saldrán a la venta el miércoles, 4 de octubre, a las 10 de la mañana en socialantzokia.eus, la taquilla del propio teatro o en la red Kutxabank a un precio de 12 euros más gastos en venta anticipada y 15 euros el mismo día del concierto, en taquilla. Las localidades del teatro serán, como siempre, de pie y habrá servicio de barra a precios populares.