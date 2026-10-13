La Diputación de Álava destina 272.000 euros a mejorar la eficiencia energética del Museo de Bellas Artes

VITORIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava invertirá en los próximos meses más de 272.000 euros en el Museo de Bellas Artes de Vitoria-Gasteiz, con el objetivo de mejorar su eficiencia energética y realizar diversos trabajos de mantenimiento y aislamiento del edificio.

La intervención más importante va a consistir en sustituir toda la carpintería exterior de la primera planta, incluida la del mirador principal.

El Consejo de Gobierno Foral ha aprobado la adjudicación de los trabajos a Pazos, Construcciones y Restauraciones S.L., que se encargará de la sustitución de las carpinterías exteriores de la primera planta del Museo de Bellas Artes de Álava, así como la realización de trabajos de mantenimiento e impermeabilización, por un importe de 272.579 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses.

La ejecución de los trabajos comenzará este otoño y concluirá en la primavera de 2027. Este contrato va a permitir, en primer lugar, renovar completamente la carpintería exterior de la primera planta con el objetivo de mejorar las condiciones de aislamiento térmico y acústico, así como la protección del patrimonio interior de la pinacoteca.

La actuación incluirá la renovación de carpintería del mirador principal, recuperando tanto su funcionalidad como su valor estético y arquitectónico.

Además, contempla trabajos de mantenimiento como la sustitución de uno de los vidrios situados en la fachada principal del pabellón de acceso para mejorar su aislamiento; la reparación del pavimento exterior; la limpieza y pintura de mobiliario urbano; la impermeabilización del muro exterior de la planta sótano; la instalación de protecciones en el vidrio de los espacios de almacenamiento de esta misma planta; y la instalación de láminas de seguridad en algunos vidrios.

Además de estos trabajos y con el fin de identificar el estado real de las conducciones y detectar el origen de ciertas patologías, se llevará a cabo una inspección de la red de saneamiento enterrada.