La Diputación alavesa invertirá 268.000 euros en las nuevas oficinas técnicas para mejorar su eficiencia energética

VITORIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava invertirá en los próximos meses más de 268.0000 euros en el edificio 'Oficinas Técnicas Nuevas', con el objetivo de mejorar su aislamiento térmico y acústico.

La intervención consiste en sustituir las ventanas originales de las fachadas norte y este, que datan del año 1988, por una nueva carpintería de madera y triple cristal de alta eficiencia energética.

El Consejo de Gobierno Foral ha aprobado la adjudicación a la empresa Kamy Vertical S.L. de las obras de sustitución de parte de las carpinterías de este edificio foral de oficinas, ubicado en la Plaza de la Provincia de Vitoria-Gasteiz por un importe de 268.094 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución de cinco meses.

Según el calendario previsto, la ejecución de los trabajos comenzará este otoño tras la adjudicación y firma del contrato, y concluirán en el primer cuatrimestre del año 2027.

Las ventanas originales de madera del edificio, en el que se ubican servicios forales como Urbanismo, Desarrollo Económico, Equilibrio Territorial, Acción Cultural y Patrimonio Histórico, presentan problemas que originan infiltraciones de aire y provocan pérdidas de calor en los meses de invierno y un sobrecalentamiento en los meses de verano.

Por esta razón, el Departamento de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral va a retirar las ventanas ubicadas en las fachadas norte y este del edificio y va a sustituirlas por una nueva carpintería de madera laminada con rotura de puente térmico acompañada por triple vidrio con cámaras de gas argón y cristales con control solar en el caso de la fachada este.

La nueva carpintería, que en los casos que sea necesario dispondrá de elementos de protección solar (venecianas, cortinas plisadas, estores), mejorará el comportamiento térmico de la envolvente, así como el aislamiento acústico.