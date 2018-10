Buscan recuperar el tejido empresarial de Margen Izquierda

Actualizado 27/04/2015 16:55:01 CET

BILBAO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación foral de Bizkaia y directivos de empresas de referencia en la Margen Izquierda se han marcado el reto de recuperar el tejido industrial en la comarca, que ha "sufrido especialmente los envites de las sucesivas crisis económicas", durante una jornada organizada por Estrategia Empresarial en Cedemi.

El diputado de Presidencia, Unai Rementeria, ha participado como invitado en la clausura de este encuentro, en el que ha hecho hincapié en la necesidad de generar empleo de calidad, para lo que es "imprescindible generar actividad económica estable y sostenible", ha informado la institución foral.

"Aún no hemos salido de la crisis. Queda mucho trabajo por hacer, y sobre todo en un ámbito vital: el empleo. Mientras no recuperemos los niveles de empleo previos a la crisis, no podremos hablar de recuperación. La creación de empleo neto es el objetivo prioritario. Y esa creación de empleo estable, sostenible y de calidad pasa por la generación estable y sostenible de actividad económica, también de calidad", ha indicado.

En este sentido, ha defendido que para generar actividad económica se necesita inversión y crecimiento empresarial. "Esta es la rueda que tiene que dar vueltas y vueltas. El futuro de Bizkaia pasa por la recuperación de músculo industrial y empresarial. Porque sin un tejido industrial y empresarial potente no hay futuro: ni empleo, ni servicios sociales, ni política cultural, ni servicios públicos. La empresa es el motor de Bizkaia", ha añadido.

Asimismo, el diputado de Presidencia ha explicado a los empresarios que pueden contar con la entidad foral en el objetivo común de preparar el tejido productivo del Territorio para afrontar los retos de las próximas tres décadas.

"Quiero que veáis a la Diputación como un socio más, como alguien que comparte un mismo objetivo: preparar nuestro tejido productivo para la realidad y las necesidades de los próximos 30 años. Estamos sembrando mucho, y creo que bien", ha considerado.

LA COOPERACIÓN, FACTOR DE CRECIMIENTO

Según ha incidido, en la actualidad hay un 35 por ciento más de empresas exportadoras de las que había en 2008 y ha valorado que las empresas han aprendido que "la cooperación es un factor de crecimiento y competitividad".

"Tenemos empresas comprometidas que han seguido invirtiendo y creando empleo. Tenemos unas administraciones públicas cercanas, muy saneadas desde el punto de vista financiero, y dispuestas a arrimar el hombro. Es el momento de volver a invertir, crecer y crear empleo, y para ello necesitamos estabilidad y confianza", ha concluido.

Durante la jornada, el consejero delegado de Petronor, Andreu Puñet; la directora general de Tecuni, Tamara Yagüe; el director general de Precicast Bilbao, Amadeo Torrens; el director general de La Naval, Iñaki Irasuegui; y el director de Desarrollo de Eroski, Javier España, han analizado las claves del desarrollo de esta comarca. Alta tecnología, entorno socioeconómico, sostenibilidad o redes de infraestructuras son algunos de los aspectos que se han analizado.